內稽協會新理事長出爐　黃允暐接任　

公司治理已列入企業永續報告書之重要一環，內部稽核的推展越來越受關注。今年社團法人中華民國內部稽核協會第18屆第一次理監事會議在4月27日舉行，由黃允暐高票當選新任理事長，孫嘉明與陳秀娥當選續任副理事長，新任理事長如何強化各項會務之推展相當受到矚目。

翻開新任理事長黃允暐學經歷背景，學歷方面，黃允暐曾先後取得國立政治大學資訊管理研究所及法律科際整合研究所雙碩士，目前亦在政大商學院DBA資管產業組進修博士。而在經歷上，黃允暐曾任協會兩屆理事，過去在銀行服務20餘年，主要負責內部控制的法令遵循重要職位，也對洗錢防制、資訊安全及跨領域等專業有深入研究與經驗。值得一提的是，曾任本國金控銀行及外商銀行副總經理等要職，國內外歷練相當厚實，對於協會在國際接軌上無疑是加分。

對於如何持續強化協會各項會務之推展，據瞭解，黃允暐接任後，將深入與各產業稽核專業的互動，從傳產到高科技，從金融到新創產業，除配合國際IIA總會所推動之品牌重塑及數位轉型，進行網站改版，並期盼透過資料庫整合與便利金流，提供更貼近新世代內部稽核需求之服務。此外，將積極為內部稽核發聲，引領內部稽核人員透過預見風險、提供洞察，協助強化治理，進而提升稽核專業在組織的正面影響力與貢獻。