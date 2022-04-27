健康防疫總「凍」員 歌林無霜冷凍櫃新上市

疫情的反覆起伏，讓越來越多民眾更加重視外食的安全，自煮防疫的觀念也深入民眾的生活。在家自煮，新鮮的食材萬萬不能少；夏日炎炎，要食得安心、吃得健康，就要注意食物的保鮮度。今年夏天，歌林全新推出臥式無霜冷凍櫃，採風扇式無霜設計，再也不用煩惱除霜的問題。歌林臥式無霜冷凍櫃也可冷凍、冷藏一機兩用(此兩種功能需切換，無法同時使用)，並採用電子式溫控(10°C~-30°C)及速冷鋁板，食材快速冷凍保鮮。

臥式冷凍櫃的好處是可以冷凍保存大型或形狀不固定的食物，如：大賣場買回的冷凍PIZZA、一長條的冷凍鮮魚、一整隻的帝王蟹等，都可以輕鬆放進臥式冷凍櫃。歌林臥式無霜冷凍櫃內置的LED照明燈，有清楚的照明功能，搭配活動式置物架以及各式收納盒，一樣可以輕鬆收納，拿取食物更方便。除了實用的冷凍大空間，歌林臥式無霜冷凍櫃也貼心地配置可調式腳座、面板安全鎖，使用上更安心，白色的美背設計，能搭配所有居家設計，讓整體空間看起來清爽又潔淨。

歌林健康氣炸鍋擁有2.6公升大容量，採用旋風對流烘烤，360°循環加熱，還有不沾圖層可拆卸炸鍋，省時省力好清洗。圖/歌林提供

至於料理冷凍食物，就交給「歌林健康氣炸鍋」。許多的冷凍食材都可不經解凍，直接使用氣炸鍋料理，像是大賣場買回來的薯條、醃製過的冷凍肋排、德國豬腳等，不需要另外添加任何油製品，享用美食少負擔；加上2.6公升大容量設計，只要一台氣炸鍋，減少煮菜等待的時間，全家人的料理輕輕鬆鬆準備就可上桌。歌林健康氣炸鍋有1400W的大功率，加上360°循環加熱，採用旋風熱對流烘烤，加熱均勻又快速，鎖住食材美味不流失。不沾鍋塗層設計，瀝油方便好清洗，享用美味的同時，也不用擔心氣炸後的清潔問題。

另外有了歌林臥式無霜冷凍櫃，不管是採買新鮮水果，或是家裡有吃不完、即將過熟的水果，都可以先處理好、分袋包裝，放入冷凍櫃保存。因為水果已經分袋包裝並結成塊，從冷凍櫃取出後，只需使用歌林高轉速生機調理機，不用另外加入冰塊，依個人口味酌量加入蜂蜜或牛奶，就可以喝到健康、自製的果汁冰沙或奶昔。歌林高轉速生機調理機具1500W高規格超大馬力，可超高速切割、粉碎食材，將食材中的維生素、礦物質、蛋白質和水分充分釋放，有利於人體吸收，保留纖維精華，喝到新鮮的纖維營養但不會喝到蔬果殘渣。

歌林防疫總「凍」員：https://kolin.com.tw/product/freezer