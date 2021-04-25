福崧扶輪社授證2週年 表現突出獲肯定

國際扶輪3502地區福崧扶輪社4月21日盛大舉行授證2週年慶典活動，慶典活動以類出國為主題，包括總監Leader、RID Surgeon、RRFC ENT、3500地區前總監PDG Peter、IPDG Lawyer、IDG Water、褓姆PP SPA、母社福德社社長Canon及參與聯合例會的福宏社、福豐社等社友都盛裝出席這場盛會。

福崧扶輪社授證二週年慶典活動以類出國為主題。圖╱江富滿

福崧扶輪社社長Rich曾春洽以「噴泉之所以美麗，是因為他有壓力!瀑布之所以壯觀，是因為他無路可退!」作為開場白，這是去年7月26日Rich臨危授命就職的時候，福崧社CP Building呂長安送給Rich的一段話，勉勵Rich不怕壓力，勇往直前。

Rich曾春洽說，在CP後面接社長壓力真的好大，尤其CP不只是CP，也是IPP也是AG同時具有三種身份，Rich常常告訴自己，能和老鷹一起飛翔，絕對不是麻雀，所以，不論在社區服務上或是社務方面都要努力達成目標。

事實上，福崧扶輪社無論是在社會服務、基金捐獻或是社內聯誼活動的表現都可圈可點，獲得極高的評價。

總監Leader朱立德指出，今年度福崧扶輪社做的社會服務包括主辦龜山區大坑國小的「探索森林教育器材」捐贈、「關懷心燈啟智教養院物資捐贈」、全球獎助金計畫協辦金門署立醫院醫療巡迴車扶輪精彩2號、配合福泉社捐贈「桃園市消防局次氯酸水生成器」、聯合地區獎助金計畫第七分區共同捐贈「扶輪潔衣.聖愛歡洗」大型洗衣機活動、聯合地區服務-關懷農民「台南.柳營.旭日橙捐贈活動」、地區獎助金計畫-地區植樹揭幕活動、執行中的全球獎助金計畫大園區內海國小智慧型教學中心揭幕活動等，更承諾美國舊金山天堂鎮的救災重建工作，對於一個三年內的新社來說，福崧社漸漸在成長茁壯。

扶輪寶眷精彩的表演，贏得全場的掌聲。圖╱江富滿

朱立德強調，福崧扶輪社在創社時就打破紀錄，全社100％保羅哈里斯捐贈，今年度還有多位社友加入保羅哈里斯之友，承諾每年都會捐贈美金千元以上，表現如此突出，實在令人由衷欽佩。

國際扶輪理事劉啟田在致詞時也說，福崧扶輪社無論是在基金捐獻或是社友成長方面，以其新手之姿的表現，足為其他新社的表率。

福崧扶輪社CP、3502地區第七分區助理總監呂長安表示，桃園福崧社創社時已排定12屆社長，Rich社長原本是本社排定第五屆社長，原來排定的第三屆社長於上任前因為個人工作及疫情關係必須調整生涯規劃。於是Rich社長在年度即將開始前臨危受命，接任第三屆社長ㄧ職，就連社當訓練會議課程都已經錯過，但是他與LuLu夫人勇於承擔責任的表現令人深深的感佩與讚賞。

呂長安說，Rich社長與LuLu夫人上任以來的表現可圈可點、盡心盡力，尤其Rich社長為人風趣幽默、處事圓融，主持社務穩健，有傳承也有創新，謙卑領導，認真踏實，不但積極的推動各項服務之外，更是凝聚了全體社友、寶尊眷們的團結與合作，使福崧扶輪社充滿了活力與熱情。

總監Leader、AG Building與新進社友合影。圖╱江富滿

呂長安也特別感謝褓姆PP SPA的完全信任與支持，讓大家能夠無限的發揮，創新表現，也祝福下屆社長Nelson劉文勝與夫人Celine能夠秉持扶輪的宗旨與四大考驗，帶領桃園福崧扶輪社持續穩定的成長。

社當Nelson劉文勝說，福崧社在創社社長 CP Building及社長Rich和所有社友、寶眷的努力經營下，奠定了社務運作的厚實基礎，也凝聚了社友們強大的向心力，落實各項社會服務，他將延續福崧的精神，讓福崧社在穩固的根基下，持續成為一個優質的扶輪社團。