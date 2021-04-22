中華民國國際經濟合作協會舉辦「印尼經貿投資研討會」探討商機參與區域整合

新冠疫情改變全球經貿產業合作分工模式，為促進台灣與印尼雙邊交流、探索新商機及擴大台灣與印尼兩國經貿投資關係，中華民國國際經濟合作協會(簡稱：國經協會)受外交部國經司委託辦理「印尼經貿投資研討會」，於4月21日成功舉行。 此次活動由國經協會首度與駐台北印尼經濟貿易代表處(IETO)及印尼投資協調委員會(BKPM)共同主辦，邀請有意拓展印尼市場之台灣企業參加，約有110位業界人士出席，分別來自資通訊科技、食品、物流、機車製造銷售、電子電機以及銀行業等。

會議由豐群投資控股股份有限公司董事長暨國經協會副理事長張宏嘉主持，印尼投資協調委員會主席Bahlil Lahadalia、我國駐印尼代表處代表陳忠、駐臺北印尼經濟貿易代表處代表章溥帝及印尼商工總會臺灣委員會主席許龍川分別致詞，IETO投資部主任包習理、中華經濟研究院WTO及 RTA中心印尼研究協同主持人江文基博士分別簡報「臺灣與印尼經濟合作概況及投資策略」、「由臺灣與印尼經貿互補性觀察兩國未來產業合作發展前景」。而為鼓勵業者前往印尼投資，特別邀請最新於印尼設點之中國輸出入銀行、中菲行國際物流集團，以及深耕多年成效卓著的宏全國際集團，於會中分享印尼投資經驗，與會者交流熱絡。

印尼為台灣第17大出口國家、第13大進口國家，第14大貿易夥伴，受疫情影響，2020年臺、印尼雙邊貿易總額約68億美元，較2019年減少10.7％。然而印尼向為我國廠商投資熱門國家之一，2020年儘管旅行、貨物交流不便，台商於印尼投資金額仍達4億5,430萬美元。台灣為印尼第9大外人直接投資國，較2019年1億8,110萬美元成長許多，2000年至2020年台商於印尼累積投資金額達36億4,002萬美元。台灣、印尼雙邊貿易與投資的緊密關係，未來將為兩國帶來更多的合作商機。