創新式永續服務 讓永續思維變行為

優樂地永續 致力讓「永續不該是有門檻的事」

優樂地永續由有「CSR創始園丁」美譽的朱竹元董事長、蔡承璋執行長率領的團隊組成，透過結合創新科技、趣味化學習，打造新型態的永續服務公司。

朱竹元董事長長期推動台灣企業邁向永續發展、擔任國內多項重要永續獎項評比評審，不斷倡議將ESG落實到企業的營運策略，成為永續競爭力。然而，永續發展經過多年來的推動，所費不貲的永續報告書、過多的專業術語議題，讓眾多的中小企業難以進入。讓台灣社會難以有效推動永續發展的質變。

優樂地永續自創三款永續桌遊，讓抽象專業的永續議題推動到基層員工、中小企業內。圖/優樂地永續

優樂地永續提供「接地氣」的永續服務陪伴計畫，從趣味化的教育訓練、企業面臨的永續風險出發，協助企業建立永續共識，規劃永續專案，有效對外溝通。不但原創三款永續桌遊、永續網頁遊戲、AR、密室脫逃等創新遊戲化教學，讓永續成為每個員工、主管都能理解的語言。進一步透過設計思考，聚焦出企業的永續策略、目標，讓資源投入都能創造具體績效。成立短短兩年時間，已受企業、公部門、NPO組織邀請，協助超過60個組織機構，舉辦30場永續培力工作坊。

搭建跨域合作平台 讓企業擦亮品牌 把市場做大

有鑑於ESG的議題越來越龐大多元，絕非單一企業、組織之力能夠有效創造改變，因此優樂地永續積極扮演「跨域合作的平台」，協助企業、社會創新組織搭建共同的永續目標，進行資源的串連，打造1+1>2的特色永續專案。像是信義房屋與最年輕的綠能售電業「瓦特先生」購買綠電，為阿福食物銀行的據點支付全額電費，並邀請員工與社區民眾一同參與永續工作坊，透過多方跨域合作，使永續減碳與社會影響力再加乘。

優樂地永續朱竹元董事長(右3)和蔡承璋執行長(右1)秉持永續不該是有門檻的事，打造跨域合作平台，帶動永續產業生態圈。圖/優樂地永續

首創「永續iLab」平台，聚集15家不同產業企業，透過每月定期聚會，進行永續議題的交流學習，促成大企業與中小企業的永續合作。另外，也藉由國際標準，幫助中小企業有效建構永續企業管理，例如透過ISO 20121永續性活動管理系統的輔導陪伴，成功幫助樂亞旅行社、國家級旅遊景點－基隆和平島公園取得國際ISO認證，提升企業品牌價值，進而吸引更多企業旅遊活動的響應，成功串連起上中下游的市場需求，打造永續旅遊生態圈，幫助企業以永續議題，把市場的餅做大。

未來，優樂地永續將進一步運用數位科技的力量，讓永續成為企業的常態管理、競爭優勢的所在。除了已與AI科技的永訊智庫共同開發SROI社會影響力評估線上系統，後續將陸續推出永續線上課程、ESG供應鏈徵信資料庫等創新式服務，協助企業迎戰永續時代，創造永續經營的無限可能！