科爾飯店集團 明年二月再進駐福岡天神昆特莎二號店

從年初新冠肺炎疫情至今，對全世界各產業都受到了相當大的影響，其中觀光旅遊更是首當其衝影響至鉅。為台灣旅客熟知的日本著名科爾全球管理飯店集團Core Global Management株式會社，社長 中野正純在這後疫情艱難時代下的飯店營運管理方針，除了堅持打造「Core’s Clean Staying」建立讓人更安全、安心住宿的防疫環境外，旗下Quintessa品牌飯店，更是不畏疫情影響，將於明年2月1日再拓展進駐福岡博多市中心天神鬧區第二家昆特莎飯店。

走進福岡天神昆特莎飯店印入眼簾的是，位於大廳設置的 ”MANGA Library ”圖書館，其設計更以「在充滿活力的福岡博多地區的中心天神享受您的優質休閒時光」為理念。不只讓人留下深刻的印象，更希望您來到九州最大的市中心天神地區，以雅靜別緻的現代設計來歡迎您的到訪，讓您享受悠閒愉快的時光。

客房以精緻洗練強調色為基底，全房室皆禁菸並配有席夢思床和個別獨立空調，和充實的設備。客房設計感不但討喜更易於方便使用，是您商務和休閒旅行的舒適選擇。飯店共有140間房間，並擁有自傲的圖館書和開放式餐廳。

眾所周知的是代表九州・福岡的繁華街『天神』『中洲』，是有最多最美味的絕品攤販店家，從飯店走路過去只要8分鐘，來到天神是一定要造訪的美食天堂。

交通更是非常方便，福岡天神昆特莎飯店距離天神站西1號地鐵站出口到飯店只要2分鐘路程。不論事從機場或是坐計程車或是地鐵都容易方便。

福岡天神昆特莎二號店