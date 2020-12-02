經濟部數位貿易進階輔導案開跑囉! 紓困振興再加碼，每家最高可達6萬元

入秋全球疫情進入第2高峰，各國再度封鎖，為持續協助我商運用數位工具突破國界限制、取得海外商機，經濟部國際貿易局加碼委託外貿協會推動第2波紓困振興案「強化數位貿易及電子商務進階輔導措施」，涵蓋創新數位行銷、雲端虛擬展間、AI買主推薦、商品檢測認證等9項數位深度輔導內容，每家廠商最高可申請等值6萬元的數位輔導方案，詳細內容參考: (https://digitalcommerce.taiwantrade.com/)

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經濟部在疫情爆發初期即委託貿協推動「數位貿易輔導」方案，並開設「數位貿易學苑」提供各類數位行銷課程，提升廠商數位能量、積極面對疫情衝擊，數位貿易輔導方案囊括多種數位內容優化、數位行銷工具應用及跨境電商平台上架等多元內容，也包含最夯的VR運用與網紅行銷，廠商申請踴躍，截至11月中，已收到逾5,300家次廠商申請，其中以 Martech精準全球數位推廣(Google關鍵字廣告)、專業拍照服務及AI產品影片製作服務為前三大最受歡迎項目。

因應電商銷售大爆發，消費行為線下轉線上，為了持續加速企業數位轉型，加強數位行銷力道，經濟部再度聯手外貿協會推出第2波紓困振興案「強化數位貿易及電子商務進階輔導措施」。此次升級版九大方案為「公司品牌形象微電影」、「聲量分析智能拓銷」、「原創內容全球行銷」、「國際買主精準導流(Google內容聯播網)」、「數位行銷優化輔導(Linkedin)」、「雲端專屬虛擬展間」、「AI潛在買主推薦」、「智能篩選買主客群」及「商品檢測認證(SGS、德國TUV)」。第2 波數位振興案推出不到1個月已經吸引逾200 家廠商申請，其中又以「公司品牌形象微電影」、「國際買主精準導流(Google內容聯播網)」及「數位行銷優化輔導(Linkedin)」最為熱門。

除上述數位資源，自今年6月起開放的「數位貿易學苑」，涵蓋跨境電商、數位轉型、數位商務與數位行銷等全方位課程，至今已嘉惠逾18,000家次廠商，課程將持續到明年上半年。數位行銷類別課程主打Google、Facebook、LinkedIn等國際數位巨擘體驗式教學，更提供數位課程學員6千元數位實戰體驗金，讓來上課的廠商等都能夠利用體驗金實際操作廣告投放，鼓勵中小企業實作運用數位行銷工具。

第2波「強化數位貿易及電子商務進階輔導措施」即日起開放申請，只要是經濟部國際貿易局登記進出口我國廠商且營業額衰退達15%就能申請第2波相關方案，之前已申請過第一波2萬元輔導方案者，此次還可以申請等值4萬元之輔導服務。各項輔導資源內容可至網站(https://digitalcommerce.taiwantrade.com/)查詢，全案報名至明年3月31日為止，預計輔導1,200家廠商，額度用磬即提前截止。

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