點石成金的國際公認綠色資源產品-水淬爐石

一貫化作業煉鋼廠高爐煉鐵製程所生產之副產品「水淬爐石」，在全球關注節能減碳的氛圍下，已成為國際間公認的優質綠色資源產品。目前，各國水淬爐石產量有限，用途日益普遍，需求量逐步增加，且憑藉其優異的價格優勢、環保特性，儼然已經成為國際間炙手可熱的循環經濟材料。

一貫化作業煉鋼廠之高爐煉鐵製程，主要使用之原料為鐵礦、煤礦皆屬於地球原有之天然資源，該製程經還原反應後所留下之非鐵物質即為高爐石，經過高壓水冷卻方式產出則稱為「水淬爐石」，因高爐石(或水淬爐石)之產出係經過高溫熔融，故不含重金屬與戴奧辛等有害物質。中鋼公司及中龍鋼鐵公司生產之水淬爐石副產品每年約有420萬噸，同樣隸屬中鋼集團的中聯資源公司則將水淬爐石進行烘乾、研磨等製程而產製爐石粉。生產每噸爐石粉之碳排放量約 50 公斤CO 2 排放量，與生產每噸水泥產生 880 公斤之 CO 2 排放量相比，其碳排放量極低。如以臺灣每年耗用600萬噸水淬爐石估算，約可節省498萬噸CO 2 排放量，約相當於1.3萬個大安森林公園一整年的碳吸收量，顯見水淬爐石之應用可產生極高的減碳效益。

因爐石粉可提昇混凝土耐久性、降低工程成本等優點，世界先進國家主要採行鼓勵爐石粉取代水泥之政策，不僅提高工程品質，同時減少石灰石礦產開採，實現循環經濟典範。爐石粉同時可為工程綠建築額外加分，以阿拉伯聯合大公國為例，2017年即頒布行政命令，往後所有建築計畫皆需採用綠色混凝土摻配足量的爐石粉，以增加耐久性與減少能耗，促使該國2018年進口484萬噸水淬爐石，成為全球最大進口國。

此外，我國「建築技術規則」中有關綠建材部分亦制訂新規定：「建築物室內裝修材料、樓地板面材料及窗，其綠建材使用率應達總面積百分之六十以上……。」、「建築物戶外地面扣除車道、汽車出入緩衝空間……，其餘地面部分之綠建材使用率應達百分之二十以上」，並將自110年1月1日施行。摻配爐石粉的綠色混凝土與高爐水泥係經台灣綠建材標章審核認可之再生綠建材，以綠色混凝土至少需摻配20~35%爐石粉來試算，全球水淬爐石年需求量至少超過8億噸，而水淬爐石年產量約為2.5億噸，遠遠不及市場需求，世界大型水泥廠為確保有足夠原料生產綠色混凝土，或符合特殊工程案規範，皆成立專責單位進行水淬爐石採購，以確保此循環經濟材料之供應無虞。

中鋼集團生產之水淬爐石約可滿足國內7成需求，廣泛應用之實績案例包含台北101大樓、高雄85大樓、高屏溪斜張橋、高雄世運主場館、台灣高鐵等重大工程。在全球力行節能減碳的趨勢當下，我國不僅無須與各國競相進口此綠色資源材料，更能藉由國內自產的水淬爐石幫助國內綠色混凝土技術與綠建築發展。中聯資源公司過去長期推廣爐石粉應用，致力於節能減碳及再生材料之有效利用，朝資源永續發展公司核心業務，以成為國內產業界循環經濟佼佼者為目標。期盼水淬爐石等難得的綠色資源材料，例如轉爐石產品，能被善加應用，提昇工程品質、發揮環保效益，亦能促進國內循環經濟發展，不僅點石成金，也創造環保及經濟雙贏。