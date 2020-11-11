資產管理業首創!2020施羅德虛擬投資論壇打造虛擬攝影棚

想像過電影特效，也可以出現在嚴謹的投資論壇嗎?一年一度施羅德投資論壇，特別搭建虛擬攝影棚，利用動畫把攝影棚虛擬，主持人與講者還可以跟動畫中的物件互動，讓人見識到虛擬特效神奇之處，原本生硬的投資議題，變得更親民，不過精心打造的施羅德虛擬投資論壇，為了確保線上論壇活動品質，僅開放部分席位給一般投資人，有興趣親身體驗虛擬論壇的朋友，報名速度可要快狠準。

2020施羅德虛擬投資論壇《翻轉。從零開始》的虛擬舞台，堪稱是金融界新創舉，結合動畫特效，在空無一物的藍幕前，直接打造出逼真的華麗舞台，地面上可以立刻長出大樹，而騰空飛出的無人機還可以送快遞給講者，創造真人互動橋段，科技推陳出新，讓想像成真。

其實這麼酷炫的虛擬場景，牽涉複雜的動畫、遊戲引擎的即時演算、人工智慧，才能呈現3D立體感，施羅德投信行銷團隊與擁有世大運形象廣告與航空公司飛安動畫豐富經驗的台灣本土動畫團隊攜手合作，歷時半年討論規劃與執行，希望將生硬的投資趨勢議題，變得更生活化。

也正因為虛擬棚景，無須搭建實體舞台，施羅德投信具體落實節能減碳0碳排理念，同時也因應0接觸社交距離，運用數位科技體驗，提供沉浸式體驗的虛擬感受，四天虛擬投資論壇系列，藏有更多精彩動畫特效，驚奇幕後花絮彩蛋，答對者有機會獲得精美小禮物，歡迎舊雨新知與我們一起探索顛覆科技下的投資密碼。

為了確保虛擬論壇品質，施羅德採取限量報名機制，想要感受不同以往的虛擬論壇互動經驗，行動要快。報名網址: https://bit.ly/36evrii，您也可以透過QR Code，直接報名。

時間 11/19 11/20 11/25 11/26 主題 2021 最強的五大顛覆產業 2021 十大投資預測 2021 氣候變遷三大投資趨勢 2021 債信投資三大機會 講者 施羅德投資全球股票產品經理Gavin Marriott 施羅德投資亞洲多元資產投資團隊主管Patrick Brenner 施羅德投資(環)環球氣候變化策略基金經理人Simon Webber 施羅德投資固定收益產品投資總監Sriram Reddy 與談人 施羅德投信台灣樂活中小基金經理人詹祖光 施羅德投信投資長莊志祥 施羅德投信產品經理林良軍 施羅德投信債券基金經理人陳彥良 報名網站/ QR Code https://bit.ly/36evrii

資料來源: 施羅德投信