10/26寶吉祥「交響琴人夢」 國家音樂廳悠揚登場

寶吉祥交響樂團去年「歐洲風華」音樂會、今年5月「樂ㄩㄝˋ與樂ㄌㄜˋ」現場直播公益音樂會，皆一票難求，佳評如潮。10月26日晚間，樂團成立以來的第三場演出，「交響琴人夢—八十人樂團與兩大鋼琴家鉅獻」音樂會，即將於國家音樂廳隆重登場，將藉由交響樂與鋼琴的對話，呈現極致唯美的音樂饗宴。

寶吉祥交響樂團由寶吉祥集團總裁仁欽多吉仁波切資助成立，其中團長林玉凰(鋼琴家)、指揮柯宇芳與小提琴首席賴尚菁是仁波切弟子，三人去年祈請仁波切，希望能以音樂供養 上師。但仁波切心懷眾生，指示「供養 上師，不如供養眾生。」於是責成組織交響樂團，盼以音樂的正能量來關壞社會。

寶吉祥交響樂團八十名成員皆為知名音樂家、頂尖樂手，指揮柯宇芳，本身亦為小提琴家，常年旅居法國。在完成巴黎師範音樂院及弗雷納音樂院的學位後，活躍於巴黎及歐洲各項音樂藝術演出，同時擁有作曲與鋼琴文憑。任教於索城文化中心，安東尼市立文化中心，擔任音樂指導教師。重要經歷包括大巴黎室內管弦樂團小提琴手，國際音樂比賽Leopold Ballen及Lyres et des Arts評審。現為寶吉祥交響樂團音樂總監。

此次「交響琴人夢—八十人樂團與兩大鋼琴家鉅獻」音樂會，兩位鋼琴家林玉凰與吳牧野，將分別在台北與北京，於國家音樂廳以精神相會。來自北京的吳牧野，5月就參與過「樂ㄩㄝˋ與樂ㄌㄜˋ」音樂會，惟因疫情因素，當時以錄影方式演出，雖然這次仍受疫情影響，無法來台，但以吳牧野的實力，搭配高水準的影音設備，相信依然可觸發樂迷心中最深處的感動。1985年出生於北京的吳牧野，畢業於法國巴黎國立音樂學院，演出經歷豐富，名揚四海。2014年，在巴黎大皇宮隆重參演在中法建交50周年官方慶祝活動——“中國之夜”。同年在北京人民大會堂建國六十五周年《美麗中國 光榮夢想》交響音樂會上演出並在APEC會議為奧巴馬舉辦的國宴上演奏《平湖秋月》。2016年，在G20杭州峰會文藝晚會上演奏《月光》。2018年3月，吳牧野在故宮博物院內的建福宮花園舉行正式加盟索尼音樂公司的簽約儀式，並宣佈他的“紀念舒伯特逝世190周年全球演奏會”即將啟動 。同年亦獲得鳳凰網時尚之選最具影響力國際藝術家大獎。

「交響琴人夢—八十人樂團與兩大鋼琴家鉅獻」音樂會，將展現出西班牙的迷人韻律、拉丁美洲的熱情澎湃、浪漫派大師舒曼的極樂與沈靜、鋼琴詩人蕭邦的優雅與夢幻與膾炙人口「念故鄉」旋律的德沃札克「新世界交響曲」。寶吉祥交響樂團期盼音樂之美，能夠帶給社會更澄淨，更正面的力量。

交響「琴」人夢 兩岸鋼琴家隔海獻藝

國內知名交響樂團下週即將於國家音樂廳舉辦音樂會，邀請來自兩岸的鋼琴家林玉凰與吳牧野，分別在台北和北京，跨越時空登台獻藝，藉由交響樂與鋼琴的對話，呈現極致唯美的音樂饗宴。

主辦單位指出，交響樂團成員八十人，皆為知名音樂家、頂尖樂手，包括長年旅居法國的指揮家柯宇芳與著名小提琴首席賴尚菁。「交響琴人夢—八十人樂團與兩大鋼琴家鉅獻」音樂會將展現出西班牙的迷人韻律、拉丁美洲的熱情澎湃、鋼琴詩人蕭邦的優雅與夢幻，也期盼音樂之美，能夠帶給社會更澄淨，更正面的力量。