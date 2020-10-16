永豐銀行連兩年贊助衛武營「藝企學-美感教育計畫」

永豐銀行長期關懷年輕學子金融教育 結合校外教學 宣導「要理 財有未來」

永豐銀行為下一代的藝術美感生活長期扎根、投入心力，今（2020）年持續第二年贊助由衛武營國家藝術文化中心所主辦的「藝企學-美感教育計畫」，拓寬孩子的視野。永豐銀行表示，透過贊助計畫中的5個表演場次，結合校外教學，讓年輕學子走入國際級的藝術場館，親身體驗課本以外的美感與知識，探索並欣賞藝術的美妙，共同推展文化與藝術平權的理念。

信用從年輕培養 「要理 財有未來」

永豐銀行表示，為提升年輕學子的多重能力並從年輕就重視個人信用，於衛武營「藝企學-美感教育計畫」的5個贊助場次（10/13-10/15），宣導學子「要理 財有未來」的主題，讓年輕學子理解個人信用將影響個人未來的經濟活動、良好信用要從現在開始培養、以及要聰明理財與生活，才能逐步儲蓄夢想與未來。此外，永豐銀行的「mma兒童帳戶」，也是以儲蓄夢想從小開始為出發點，用正確的儲蓄理財觀及合適的金融工具，讓孩子一生受用，累積財富創造美好未來。

拓展人生視野 美感教育提升藝術欣賞力

永豐銀行今年除連續2年贊助衛武營「藝企學-美感教育計畫」外，更連續13年贊助「臺北兒童藝術節」。永豐銀行表示，期待透過演出協助孩子拓展人生視野、提升藝術欣賞能力，並支持藝術表演團隊，提供更好的演出平台及創作機會，今年雖受到新冠肺炎疫情的影響，許多演出計畫受到波及，為了不間斷讓孩子擁有充滿藝術氣息的生活，仍持續贊助兒藝節的「童創基地」培植計畫，以及88場戶外演出與4場線上同步播出，讓孩子能盡情觀賞，也期望透過不同贊助的方式，讓年輕學子獲得更好的學習環境及藝術教育，推動臺灣成為充滿人文藝術的美好社會。