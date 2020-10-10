寶吉祥舉辦萬人大法會 祈福疫情平息利眾生

寶吉祥藏傳佛教直貢噶舉派於今日(10/10)在南港展覽館舉辦「阿彌陀佛無遮大超度法會」，現場超過兩萬名信眾，在主法上師仁欽多吉仁波切帶領下，共同為台灣、為全球祈福！

其實早在疫情剛發生時，有一名罹患新冠肺炎的澳洲人，本來出現味覺及嗅覺失靈的症狀，不過在看完仁欽多吉仁波切修持的「葉衣佛母」祛病消災法會英文版影片，頓時便恢復味覺與嗅覺，後來康復上班，還特別來函感謝 仁欽多吉仁波切。

今年是仁欽多吉仁波切第16次在台舉辦無遮大超度法會，仁欽多吉仁波切憂心今年因遭遇疫情經濟蕭條，不想造成弟子們的負擔，雖然一度想停辦，但最後仍決定續辦，只是今年法會經費由仁欽多吉仁波切自籌，也再度展現了關懷奉獻的愛心。

今年仁欽多吉仁波切不捨眾生舉辦法會，更在乎信眾健康安全，因此法會完全配合政府及館方的防疫政策，採取「實聯制」。據了解，仁欽多吉仁波切每年都會將當天信眾的供養金全數做為公益慈善與社會福利使用。因為仁波切相信衛福部，所以每年法會仁波切個人善款皆交給衛福部託管，置於衛福部成立的302專戶，以昭公信。每逢台灣遭遇重大災害時，仁欽多吉仁波切便會視災情所需，主動捐款援助。如八八水災、高雄瓦斯氣爆、八仙樂園粉塵爆炸等，皆從302專戶撥款救助。今年亦在衛福部官員、律師及銀行代表共同見證下，仁波切將與會大眾的供養金640萬元，50%捐給 澈贊法王基金會，50%撥入衛福部社家署302專戶託管。

累計至2019年仁波切對社會的各種公益慈善款項已超過新台幣九千多萬元。1、2月疫情初期口罩匱乏，仁波切捐贈1萬個口罩給內政部移民署國境大隊。今年5月份疫情稍稍和緩，仁波切舉辦寶吉祥交響樂團公益音樂會，向防疫人員致敬。9月份更自掏腰包捐200萬元善款，在內政部見證下，平均分配予台北市立啟明等學校，期盼喚起各界關注身障朋友防疫需求。

仁欽多吉仁波切以慈悲力量度眾生離苦得樂，每年無遮大超度法會不做宣傳，仍吸引來自全球信眾2萬多人參加，不僅是全台最大超度法會，亦是當今藏傳佛教中，規模最大的法會，史上罕見。所謂「無遮」是指不分種族、階級、貧賤、富貴，主法者皆以平等的慈悲心修法度眾。因此這場大法會最特殊的是，不設功德主，表示不以金錢、地位衡量功德，眾生一律平等，皆受到諸佛菩薩的加持。此外，大法會不收取任何費用，不設光明燈、沒有義賣商品等商業行為，以保持法會清淨。