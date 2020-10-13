高苑科大吳進三教授於台灣創新技術博覽會大放異彩 作品獲獎100%

苑科技大學於台北世貿舉行之2020「台灣創新技術博覽會」，參展8件作品，共榮獲1面金牌、1面銀牌與3面銅牌，得獎逾六成，其中香妝與養生保健系吳進三教授三件作品更是全數獲獎。該校累計近年參加各種國際創意發明暨設計競賽，已獲得將近700面獎牌，成績斐然。

台灣創新技術博覽會(原台北國際發明暨技術交易展)由經濟部、國防部、教育部、勞動部、科技部、農委會及國發會聯合主辦，外貿協會及工研院共同執行。其中，為鼓勵優秀發明人才積極投入研發創新，「發明競賽區」展出國內外創研專利成果，並辦理各競賽類組之優秀作品評選。由於該項博覽會發明競賽之難度較高，競爭相當激烈，獲獎具有相當高之含金量。

高苑科大香妝與養生保健系教授吳進三，去(2019) 年在「台灣創新技術博覽會」鍛羽而歸，2020年再以三件作品叩關，並獲得一金、一銀、一銅，獲獎率百分之百。為此，高苑科大校長趙必孝表示，吳進三教授不屈不撓的故事值得學習。趙校長指出，目前世界上有許多國際發明展，立意甚佳，但難易度差距甚大，吳教授選擇高難度的台灣創新技術博覽會持續投入，雖然在去(2019)年鍛羽而歸未能取得佳績，並不氣餒，反而是帶著師生持續努力與投入，終於在一年後獲得亮麗成果。

吳進三教授(右二)與研究團隊合影。圖／高苑科大提供

吳進三教授金牌之作品為「具生物基質的骨骼工程複材之製造方法及其製品」，其善用魚鱗，將廢棄魚鱗經過高溫鍛燒方式，進行熱裂解，達到純化目的，再透過回收與研磨等系統，作為天然高強效生物相容性的添加材，之後以利用全降解型聚乳酸，做為整體商品之基材，再以不同加工方式，做為強效性的生醫材料。且經其所開發之魚鱗廢料轉化為生物基複合材，可通過簡單的3D列印和靜電紡絲等加工方式，來製造相關的生醫材料，可進行客製化的量身製造，符合個人需求。

吳教授的銀牌作品「黑水虻蛹殼聚酯複合纖維之製造方法」，則是將目前最夯的黑水虻與口罩進行結合，將黑水虻蛹殼聚酯複合纖維噴塗在一般不織布口罩或衣服上，以最低廉的成本價格，增強普通口罩或衣物的有效性，是目前市場還尚未開發的潛在應用。

趙必孝校長指出，高苑科大面對大環境的挑戰，目前亦積極進行與轉型，持續往國際化與數位化發展。他相信唯有透過持續努力，必然將有甜蜜收穫。