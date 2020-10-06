第一藝術空間邀您欣賞「觀」蔣金蘭創作個展

第一銀行文教基金會長期深耕本土藝術，自2011年起，於第一銀行總行的「第一藝術空間」舉辦藝術展覽，提供國內藝術家創作發表之平台與機會，為本土藝術帶來支持與活力，並讓同仁與客戶能多欣賞藝術，提升正向思考的人生態度。第112場展覽特別邀請臺灣當代藝術家蔣金蘭老師展出簡潔抽象的幾何形式油畫創作，表現一種潛藏宇宙自然之中，深層而難以言述，循環運行之精神力量，歡迎各界蒞臨欣賞。

蔣老師的繪畫擁有動靜皆宜、虛實相應、色彩雋永與肌理豐厚等特色。動靜皆宜是理性與感性的平衡，以理性為主，感性點綴；動中有靜、靜而後定，從自然中所體悟的結構秩序，發展出兼具數理與美學的精采作品。虛實方面，表現的是一種東方古典哲學，陰陽相輔、虛實相應，留白空間與實體空間同等重要，需要和諧的共生共存。色彩部分，常取用自然界的湛藍與墨綠，細膩而沉靜的色調慢慢堆疊，搭配肌理豐厚的複合媒材，呈現出耐人尋味的色彩詩意。

創作之餘，蔣老師喜愛遊歷四方、體驗各地，觀賞歲月在自然裡留下的痕跡，然而，她相信藝術創作就像創造一個新生命般，完成後每件作品都是獨一無二，充滿生命力！人類近年來肆無忌憚的擴張與奪取，將敬天知命、尊重自然的傳統思想拋至腦後，導致地球各地危機四起；人類與自然本該和諧共存，雙生雙依，需要適當的平衡與互動，第一銀行文教基金會希望藉由蔣老師觀山水的系列作品，喚醒現代人們對永恆自然的尊敬與保護。