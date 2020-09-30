楠梓加工區半導體大咖擴廠！ 穎崴科技投資32.5億元設立高階製造中心

因應臺商回臺建（擴）廠土地需求，經濟部加工出口區管理處（簡稱加工處）再釋出楠梓園區行政場域第1期用地，約4,360平方公尺，投資案由全球半導體測試介面領導廠商穎崴科技拔得頭籌，日前在經濟部主任秘書陳怡鈴見證下，舉行投資簽約典禮，穎崴科技將投資逾32億元，於楠梓園區興建半導體高階製造中心，預估將可提供200個就業機會，年產值增加10億元以上，為園區翻轉再造及產業升級注入新的發展動能。

經濟部主任秘書陳怡鈴表示，臺灣半導體產業鏈在全球具備舉足輕重的地位，以專業分工與群聚效益等優勢獨步全球，穎崴科技為全球半導體測試介面領導廠商，此次在楠梓園區擴大投資，帶動地方就業、延續產業競爭力，經濟部也將持續投入產業智慧化、數位轉型及創新應用等三大行動方案，建立更完備的半導體生態，扶植國內的材料與設備產業。

穎崴科技於楠梓園區行政場域第1期用地投資案完成簽約，象徵了投資台灣、產業升級、區域發展、園區更新等多重意義。圖／黃全興

加工處處長黃文谷表示，楠梓加工區成立迄今已逾50年，是國內少數的高齡園區，發展至今已是全球半導體封測產業重鎮。為滿足園區廠商的產業用地需求，近年陸續推動公共設施用地調整、週轉基地計畫、鑽石場域更新計畫等園區空間再造的創新作為，如今再推動「行政場域更新計畫」，優先釋出第1期土地招商，感謝半導體產業隱形冠軍廠商穎崴科技王董事長積極響應園區的更新計畫。未來持續爭取3.7億元前瞻2.0經費興建創新產業大樓、推動兆豐銀行自建南部營運大樓及第2期土地招商，透過回饋機制由廠商改善園區基盤或設施，以提升建構園區優質服務與環境，不僅園區空間翻轉了，更能引進高科技產業，帶動園區產業升級。

穎崴科技董事長王嘉煌表示，秉持根留臺灣、佈局全球的企業策略，因應高階半導體測試需求強勁，同時響應政府推動「歡迎臺商回臺投資行動方案」，預計於楠梓園區興建半導體高階製造中心，興建地上8層、地下2層的綠建築廠辦大樓，預計2022年底完工，擴增智慧化生產設備及精密加工機，並投入更多研究設備及資源，同步開發更高階的產品技術，擴大公司之競爭優勢，並善用臺灣優異的研發技術、完善的產業聚落及供應鏈，以確保公司長期成長的動能，建立永續經營的實力。

高雄市經發局局長廖泰翔說，高雄市政府非常重視穎崴科技於加工處楠梓園區的投資案，未來將參考中央「投資台灣事務所」模式，打造「投資高雄事務所」，針對重大投資案設立專案經理，協助企業向中央、地方行政單位協調、媒合資源，幫助企業快速落腳高雄。

加工處進一步強調，加工區已有超過50年歷史也見證國內產業發展與轉型，未來我們將在既有基礎上以創新作為持續提升園區土地效能，並依廠商需求與時俱進發展，不斷地求新求變，以滿足投資需求，創造就業機會、促進經濟發展，並持續優化園區投資環境建構活力、幸福、永續的園區。