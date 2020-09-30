王與后的饗宴 蕭煌奇、葉璦菱雙金開唱

曾創下贏得四次金曲獎，紀錄至今無人能及的歌王蕭煌奇，將首度與歌后葉璦菱合作，在11月21、22日於台北國際會議中心，舉辦【雙金奪標】演唱會，門票將於10月1日在年代售票系統開始售票！

第一位在台北小巨蛋，攻蛋成功的視障歌手、也是奪得四次金曲歌王的蕭煌奇，用他的歌聲與創作，直接、寫實、深刻的唱進每個人內心；神將級歌后葉璦菱就更是深具實力的資深唱匠，她曾經在1986年，就奪得金曲獎前身金嗓獎的最佳女演唱人，這可是名符其實的金嗓歌后，更是台灣第一位在中華體育館(小巨蛋前身)，舉辦個人演唱會的女歌手，她狂放、性感與渾厚的嗓音，早已是歌壇最具指標性的唱將型人物；這次能將這兩位歌王歌后齊聚開唱，主要是受到寶吉祥集團總裁仁欽多吉仁波切的感召，才有這個因緣讓這兩位旗鼓相當的歌手，第一次能同台合體開演唱會，而之所以能促成這樁美事，都是因為主辦單位秉持著公益的純粹初衷！

視障歌手蕭煌奇因自己的身體狀況，秉持著取之於社會，回饋於社會，且寶吉祥集團特地邀請由身障者所組成的夢想者聯盟，一起登台演唱他的代表作，讓在場的觀眾，跟著身障者用心歌唱，讓大家一同用歌聲來感受世界；另外，向來提攜後進不遺餘力的葉璦菱，完全沒有王不見王的顧忌，與蕭煌奇組成王后等級的金曲饗宴，同在舞台上互尬嗓音一較高下；同時力邀唱紅《遇到》、《聽見》的歌手方雅賢同台，而且主辦單位寶吉祥集團，於22日先捐贈200萬元，還在內政部次長陳宗彥見證下，捐款給台北市立啟明學校、台中市立啟明學校、私立惠明盲校、國立台南大學附屬啟聰學校等4所學校，希望拋磚引玉協助身障生有更多資源防疫。最重要的一點，寶吉祥集團還決定將演唱會收入的百分之十，捐給視障團體用做公益！

寶吉祥集團參與公益向來不遺餘力，本(9)月16日就花費巨資認養修復，台北市敦南林蔭步道的公共藝術【鳥籠外的花園】，讓台北東區街頭有新亮點。今(2020)年4月份，為響應世界地球日，總裁更親自出席「環保愛台灣、深耕在苗栗」植樹活動來推廣環保觀念，並透過仁欽多吉仁波切基金會捐贈50萬元給苗栗縣政府社會救濟專戶，雖然疫情的威脅還未遠去，但寶吉祥集團相信，公益能撫慰人心，歌聲更能屏除恐懼！

另外最重視配合政府防疫的寶吉祥集團，將在演唱會開始之前，會將台北國際會議中心徹底的消毒，並且在觀眾進場時，落實所有的防疫措施！讓所有參加的觀眾都能安心、愉快的享受這一場王與后的歌聲盛會。