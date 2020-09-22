永豐、成大深化產學合作 邁步四大願景

永豐金控子公司永豐銀行與國立成功大學(18)日宣布推動嶄新產學合作計畫，預計未來三年，將於日常營運中實踐人工智慧(AI)應用以提升效率，並透過校園平台扶植新創團隊及養成產業人才，同時打造金融生活圈共四大願景目標。永豐金控董事長陳思寬表示，雙方自2017年起展開第一階段合作1，投入信用評等報告、精準行銷、商品推蔫與區塊鏈技術研究，並於校園中建置永豐「成大分行」及提供獎學金等多項軟、硬體計畫，預計第二階段將再投入8,000萬元，擴大合作交流。

導入AI優化營運 風險控管到業務效率提升

永豐金控表示，第二階段將持續朝新科技、新架構與新業務模式三大面向展開合作；以AI應用為例，透過結合大量數據以發展敏捷營運模式，預計開發進階信用風險評估模型、以客戶為核心的精準商品推蔫系統及票據影像辨識等，全面提升風險控管與業務推進的效率。

此外，面對開放潮流，永豐金控指出，擬與成大合作建置API（Application Programming Interface；應用程式介面）系統框架，開啟與策略夥伴的合作管道，提供對個人或企業的新創服務應用，同時，整合金融資料以發展數據生態圈。

永豐與成大的技術合作已獲初步成果，包括客製化理財報告、需求預測，及智慧庫存現金預測與分行據點效益評估等，於業務中整合科技並尋求突破，進一步降低營運成本。

善用校園平台 培育新世代人才 創新育成

除技術外，永豐自2017年起頒發逾千萬元獎助學金，提供學業表現優秀或經濟弱勢的成大學子完成學業；永豐金控表示，第二階段除獎助資源外，同時為促進學用合一，擬透過客製化培訓課程推動產業碩士專班，聚焦高階技術與跨領域知識，為企業培育更具競爭力的人才資源。為善用校園網絡，永豐也將協助具備創意的學生實踐創業目標，將支持團隊落實想法，並協助其與海內、外企業媒合，開發適切的商業模式。

永豐金控表示，第一階段合作中，永豐與成大針對區塊鏈、機器學習及演算法等，推動學校與經營團隊相互交流，並持續舉辦專業論壇或課程以縮減產學面對理論與實務之間的落差，奠定良好合作基礎。

接軌數位想像 實踐場域金融 打造生活圈

硬體部分，永豐銀行除協助裝修原成大圖書館K館變身技術團隊進駐的研發中心外，去（2019）年也在館內設置成大分行並採行雙語互動2，為國際化的校園師生提供全方位服務；成大分行從校園出發，積極與年輕族群溝通數位帳戶、智能化理財與智慧支付等應用，從單點擴大至周邊生活圈，逐步實踐無所不在的場域金融發展願景。