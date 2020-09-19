屏東縣政府推廣「屏東好物」 屏東縣優質蜂蜜與在地生產豬肉料好實在

屏東縣政府致力推動「屏東好物」，為茁壯優秀小農、扶植畜牧企業，特別辦理北、中、南四場「屏東出好物行銷推廣活動」將屏東好物引薦至全台。屏東場19~20日假屏東縣民公園舉行，屏東縣長潘孟安特別到場向民眾推薦屏東優質農特產品，同時為五位甫榮獲2020全國國產蜂蜜品質評鑑特等獎及頭等獎的5位蜂農致贈匾額，表彰獲獎蜂農在蜂蜜產品品質的努力。

潘孟安縣長親自為5位獲全國國產蜂蜜品質評鑑特等獎及頭等獎的蜂農頒發匾額。圖／黃全興

出席屏東場貴賓包括縣長潘孟安、農業處處長鄭永裕、工商發展投資策進會總幹事李清聖、縣議員方一祥、農委會農糧署南區分署長姚志旺、農委會高雄農改場場長戴順發等。

潘孟安縣長在致詞中表示，屏東縣農、漁、牧、畜產相當豐饒，縣府近年積極與在地業者合作，用心加值屏東物產，同時於國內外布點，以行銷「屏東好物」。潘縣長說，屏東縣不只是有好山好水，還有好物好禮，也有優質伴手禮，國人可以多多採購屏東在地農特產品，做為中秋好禮。

縣長潘孟安與攤商合影。圖／黃全興

「屏東出好物行銷推廣活動」首場在9月12日以參加高雄國際旅展的方式，在展中有效曝光屏東縣各項農產品與加工品，獲得相當大的迴響。延續高雄場的熱度，19日起在辦理為期2日的屏東場活動，主打屏東縣優質蜂蜜與在地生產豬肉，活動中同樣匯集多樣優質「3章1Q」驗證產品，一定讓前來的民眾買得放心。展場除了有在地特色農產品外，還設有「得獎蜂蜜區」，還有快閃神農豬，活動包羅萬象，產品絕對優質健康又安心。

屏東場次參展產品除了蜂蜜、豬肉外，還有檸檬、香蕉等當季農產品，其他如香檬系列產品、牛蒡系列產品、可可、咖啡、漁產系列產品、各式有機農產品等，內容包羅萬象，料好實在，樣樣代表屏東不同風情，最適合中秋佳節送禮，或採買做為烤肉的食材，歡迎民眾前來選購。

19日全日除了有展售活動外，每個時段都有不同的小活動，如食農教育連連看、好物推薦會等，下午3時舉辦「得獎蜂蜜贈匾儀式」以及「蜂蜜特調秀」，讓民眾一品屏東道地芬芳；20日下午更推出神農豬「中央畜牧場」快閃活動，再搭配主廚精彩豬肉料理秀，示範屏縣優質畜產品，一定讓民眾口水直流，印象深刻。想要搶優惠的民眾，一定要來到現場，千萬不能錯過。

「屏東出好物全國巡迴展」還有臺中場與臺北場，活動都有農特產品展示、展售，尊榮好禮推薦、農特產加工品、新鮮直送蔬果等，展期內皆有買一送一、闖關、搶答、打卡送好禮等優惠活動，參加每日每場「好物推薦會」除了能認識優質食材供應商，也能安心優惠天天出，一定要來！屏東好物展期間，日日有優惠，場場推出好物日新又新。

「2020屏東出好物」系列活動資訊請詳官網https://pingtung.kje-event.com.tw/ 聰明消費者不要錯過！