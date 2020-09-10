浩亭全新RJ Industrial®多功能系列 讓裝配更簡單

浩亭RJ Industrial®多功能系列還可提供直連型號和直角型號。圖／浩亭提供
浩亭RJ Industrial®多功能系列還可提供直連型號和直角型號。圖／浩亭提供

工業乙太網電纜解決方案先驅-Harting浩亭技術集團，推出最新一代具有傳奇色彩的浩亭RJ Industrial®現場終端RJ45連接器。

隨著全新RJ Industrial®多功能系列的推出，浩亭將能夠完美滿足客戶降低現場安裝難度的願望和要求。RJ Industrial®MF系列的深度開發具有免工具組裝、裝配更輕鬆以及採用堅固金屬外殼的特點。

新型RJ45系列的亮點在於集成式刀片，當閉合連接器時，這些刀片可將單股線縮短到適當的長度。實際上是內置側面切割器。這樣就可以完全消除這一耗時的工作步驟，並且裝配速度提高了25％以上。

浩亭RJ Industrial®多功能系列直角元件。圖／浩亭提供

專為電信領域開發的傳統RJ45並不能滿足所有行業的要求，但浩亭RJ Industrial®多功能系列卻能夠滿足和解決苛刻工作環境的所有要求和難題。專為電信領域開發的傳統RJ45不足以滿足所有行業的要求，但浩亭RJ Industrial®多功能系列卻能夠應對和解決苛刻工作環境的所有要求和難題。安全的超六類（Cat.6A）性能、P20和IP65/67外殼與PoE電源IEEE802.3af（PoE 15.4W）/IEEE802.3at（PoE 25.5W）/IEEE802.3bt（PoE 100W）的組合可以為一切設備提供資料和電力。

其他能夠為客戶帶來很大好處的功能還包括針對從AWG 26至22軟線和實心線纜的適用性，堅固的電纜固定以及具有可變電纜出口方向的斜角連接器。


浩亭RJ Industrial®多功能系列無需工具即可組裝的特點讓其成為現場應用的理想解決方案。圖／浩亭提供
文 李淑慧

工商時報