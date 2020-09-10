浩亭全新RJ Industrial®多功能系列 讓裝配更簡單

工業乙太網電纜解決方案先驅-Harting浩亭技術集團，推出最新一代具有傳奇色彩的浩亭RJ Industrial®現場終端RJ45連接器。

隨著全新RJ Industrial®多功能系列的推出，浩亭將能夠完美滿足客戶降低現場安裝難度的願望和要求。RJ Industrial®MF系列的深度開發具有免工具組裝、裝配更輕鬆以及採用堅固金屬外殼的特點。

新型RJ45系列的亮點在於集成式刀片，當閉合連接器時，這些刀片可將單股線縮短到適當的長度。實際上是內置側面切割器。這樣就可以完全消除這一耗時的工作步驟，並且裝配速度提高了25％以上。

浩亭RJ Industrial®多功能系列直角元件。圖／浩亭提供

專為電信領域開發的傳統RJ45並不能滿足所有行業的要求，但浩亭RJ Industrial®多功能系列卻能夠滿足和解決苛刻工作環境的所有要求和難題。專為電信領域開發的傳統RJ45不足以滿足所有行業的要求，但浩亭RJ Industrial®多功能系列卻能夠應對和解決苛刻工作環境的所有要求和難題。安全的超六類（Cat.6A）性能、P20和IP65/67外殼與PoE電源IEEE802.3af（PoE 15.4W）/IEEE802.3at（PoE 25.5W）/IEEE802.3bt（PoE 100W）的組合可以為一切設備提供資料和電力。

其他能夠為客戶帶來很大好處的功能還包括針對從AWG 26至22軟線和實心線纜的適用性，堅固的電纜固定以及具有可變電纜出口方向的斜角連接器。