創宇航太榮獲第20屆金峰獎「創業楷模」與「創新研發」 兩項殊榮

「台灣第一家商用衛星公司」創宇航太科技，在營運逆境中力拼轉型有成，執行長常四偉與創宇航太分別榮獲金峰獎年度傑出創業楷模與傑出創新研發兩項殊榮，於9月4日接受頒獎。

創宇航太科技執行長常四偉表示，公司原配合政府「五加二」產業，以研發打造亞太地區高效經濟、全天候/日夜運作的合成孔徑雷達（SAR）小型衛星影像為營運主軸，但因國內創投尚未成孰，致使募資作業屢遭瓶頸，因而暫時延後發射SAR衛星，並調整營運策略，置重點於運用衛星圖資的建立及處理能量，並仍堅持朝向國際商業航太衛星產業路徑邁進

常四偉指出，目前創宇營運主要為衛星圖資的應用，以高速運算建立SAR成像，再以人工智慧運用於數值地圖分析，應用至農業、交通、環保、海洋監控….等等，目前合作的國家包括印尼、馬來西亞…等等南向國家。

常四偉說，創宇航太科技在2019年配合政府南向政策，取得印尼國營企業5,800平方公里油棕櫚樹農場全區域油棕櫚長期成長狀況，合成孔徑雷達衛星影像，來監控農作物的生長狀況、成熟度及蟲害範圍、分析土壤的濕度、乾旱、火災預警通報及非法盜採，有效管理整個農產業，不僅減少成本產生，更可以提升農作物產量。

近年全世界衛星產業蓬勃發展，尤其是全天候/日夜運作的高解析度合成孔徑雷達（SAR）漸成為發展主流，多家新創衛星公司，積極籌畫SAR衛星計畫，預估未來三年將近要發射進80枚SAR衛星，一旦實現之後，將可以每小時再訪同一地點，高再訪率和精確度將完全改變商業模式，甚至人類的生活習性，這項契機利於創宇航太的未來營運。

正因此，創宇航太近期積極與國際多家衛星新創公司研商合作，經多次接觸下，創宇的衛星圖資處理能量深受重視，新創公司也表達高度合作意願。

從先進國家經驗來看，政府培植民間企業能量，才是壯大產業的成功關鍵，在太空產業發展尤然，產學攜手合作而非彼此競爭，讓航空業者有更多發展空間，以利太空科系學子有更多的機會進入太空產業發展，達到學校、產業、就業三贏局面。

值得一提的是，SAR衛星已是國際衛星地球觀測領域的主流發展，相較光學衛星受天候黑夜影響，SAR不論白天黑夜或惡劣天氣下，均能取得高解析度之影像，所獲得的圖資具有即時與精準的優勢，對國安及國土監控效益宏大。以亞太地區國家衛星發展為例，日本、印度與韓國都完成發射或進行規劃佈署X頻段SAR衛星，以因應國安威脅與快速反應的需要。韓國國防發展局更在2018年與義大利簽約訂購了四枚高解析度SAR衛星，預計在2020年發射，為了及時將這些SAR衛星送入軌道，滿足韓國對北韓緊張局態勢，提供安全評估的需求。台灣國安威脅更為嚴峻，國防需求更為殷切，現行SAR發展計畫時程能否配合未來需求﹖更有賴政府相關部門盱衡時勢重新調整太空產業發展策略與時程規劃！