第一藝術空間 「鄉情畫意」郭金昇水彩畫展

圖說:第一銀行文教基金會展出「鄉情畫意」水彩畫展，展出藝術家郭金昇老師(左)與第一銀行鄭美玲總經理(右)合影。(第一銀行提供)
圖說:第一銀行文教基金會展出「鄉情畫意」水彩畫展，展出藝術家郭金昇老師(左)與第一銀行鄭美玲總經理(右)合影。(第一銀行提供)

第一銀行文教基金會長期深耕本土藝術，自2011年起，於第一銀行總行的「第一藝術空間」舉辦藝術展覽，提供國內藝術家創作發表之平台與機會，為本土藝術帶來支持與活力，並讓同仁與客戶能多欣賞藝術，提升正向思考的人生態度。第111場展覽特別邀請郭金昇老師展出臺灣城鄉之美水彩作品，讓充滿濃厚人文氣息的臺灣深留在民眾心中，歡迎各界蒞臨欣賞。

郭金昇老師從事臺灣城鄉水彩創作逾30年，深覺臺灣處處充滿歲月人文和歷史氣息、處處蘊藏了無窮的藝術魔力；因此，秉持著對臺灣這塊土地的特殊情感，以「遊臺灣、玩水彩」的生活步伐，迎接繪畫人生的完美「對話」，讓觀者重溫那以往歲月，如同穿越水彩藝術的時光隧道，找回屬於自然與生活的藝術生命力，也意味著畫家精彩人生記憶的扉頁。

郭金昇老師透過彩筆描繪對寶島特有的風土民情，以及充滿歲月的歷史人文城鄉超過40個景點，用絢麗、明亮的色彩洋溢著對水彩畫的熱情，深刻融入生活的精采刻畫，希望藉此捕捉臺灣物景與現實生活中的城鄉印象，第一銀行文教基金會誠摯邀請各界蒞臨欣賞，一起欣賞臺灣城鄉之美水彩展。

  • 展覽地點：第一銀行總行1樓大廳(臺北市重慶南路一段30號)
  • 展覽日期：2020年9月1日至9月22日
  • 展覽時間：每週一至週五9：00至15：30止
文 曾小芳

工商時報

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