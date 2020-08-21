智慧電網技術領導廠商 大同電表建廠超過一甲子 是正港的台灣之光!

全球各國皆面臨能源耗竭與溫室效應問題，紛紛投入風力、太陽光電等再生能源開發與推廣，但再生能源發電較不穩定，要確保電網供電安全可靠，必須要更智慧化、即時調節與精準預測，因此發展智慧電網已成為國際趨勢。

台灣能源98%仰賴進口，提升能源自主及多元相當重要，2025年再生能源發電量占比20％的目標已經確立。為了解決傳統電網的系統瓶頸，因應未來再生能源大規模併網的需求，政府也積極推動智慧電網的建置與開發。

政府指出的三大優先推動方向，包括提升再生能源穩定度、提升用戶供電品質以及促使用戶節能。其中，促使用戶節能的推動重點，就在於建置家庭能源管理系統，智慧型電表基礎建設(Automated Metering Infrastructure；AMI)就是重要工作之一。讓用戶可即時瞭解用電情形，搭配時間電價等具吸引力的節能方案，打造輕鬆節能的環境。

也因此，智慧電表是實現智慧電網目標最重要的建設。在台灣，智慧電表的佈建規劃，大致可分為低壓與高壓兩類別，低壓是以一般家戶使用為主要應用；高壓則以用電較高的工廠與商業使用戶為主。傳統的電表為機械式，需要人工抄表，而智慧電表則使用網路環境，具有通訊功能，可以雙向溝通，透過用電量預測與分析，適時滿足用戶需求，達到能源最適使用效率，並主動紀錄用戶的用電習慣與用量，還具有防制竊電，即時停電報修，自主電能管理等功能。

大同集團從產品到系統、從傳統到智慧，投入創新科技之資源，逐漸轉型為「智慧能源轉型領導廠商」。大同著重發展智慧電網，其中有三個比較關鍵的部分：先進讀表系統（AMI）、再生能源與微電網系統，皆是整合集團資源，配合政府政策。這三項大同都擁有相當領先的地位，其中與所有民眾生活最息息相關的，就是智慧電表。

事實上，1950到1960年代，大同公司內部流傳著一句話：「大同有三寶，電扇、電表和電鍋。」對台灣民眾而言，大同電扇與大同電鍋是生活的好幫手，但是另一個產品雖與所有家庭用電息息相關，卻是屬於賣給電力公司的工業產品。

大同一直在做與電力有關的事業，早在日治時期興建日月潭水力發電廠時，協志商號便參與了土木工程建設；戰後大同生產電表，也製造變壓器、輸配電設備，朝向電力發展，成為台電堅強的供應夥伴。大同在1954年設立電表廠，台灣第一個國產機械電表就出自大同，在七零年代也曾經外銷機械電錶到韓國、菲律賓、甚至到巴西。到了2008年，台灣的第一台智慧電表仍出自大同！

大同公司提供智慧電表基礎建設系統整體解決方案、智慧電表產品、電表資料管理系統等完整服務。圖／業者提供

無論是與東芝技術合作製造方型表，還是與西屋技術合作製造美規圓表，乃至後來研發製造日本規格的電表，大同已成為頂尖的電表專家之一。台電認為電表是度量衡設備，穩定極為重要，因此規定廠商須與國外大廠技術合作；為了供應未來全國全面性的智慧電表佈建，近年來政策鼓勵更多的國內業者投入，，技術能力的高門檻才被解除。儘管各電表廠都有製造技術，核心研發能力與系統設計團隊卻是大同獨有的優勢。此外，大同也自建營運檢測實驗室，與國際大廠具備同級的研發、設計、生產、檢驗等完整的能力。

時至今日，大同位居智慧能源管理領導者地位，已協助台電佈建台灣第一套國內自行研發的先進讀表系統與監控中心，安裝智慧電表到全國高壓用戶近3萬台，管理全台約60%的總用電量。近年來積極配合國家智慧電網計畫，也投入一般低壓用戶的智慧電表建置，除了已取得佈建計畫中相當數量以外，大同更是維持數十年來的一貫的高標準作業，生產智慧電表並按時交付與安裝。

大同智慧電表團隊堅強的研發實力，近年來更研發符合海外電力公司規格要求的智慧電表，外銷到國際市場。日本三一一大地震之後，決定大力建置智慧電網，需要大量的智慧電表。由於大同的智慧電表軟硬體從頭到尾都是自己設計，能力與技術完整，有辦法滿足日本電力市場的高標準。日規電表是最複雜的，要求向來極高，大同智慧電表更是第一家被日本承認的外國品牌，現在已經成為日本十家電力公司的合格供應商。如今，大同智慧電表已取得各項認證，全球的規格都能生產，不只在日本市場取得關鍵地位，也供應至泰國、馬來西亞等東南亞的電力公司，是真正的台灣之光。未來在智慧電網發展的道路上，大同集團將扮演關鍵要角!