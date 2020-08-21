SEMI：2020年7月北美半導體設備出貨為26.0億美元

SEMI（國際半導體產業協會）公布最新Billing Report（出貨報告），2020年7月北美半導體設備製造商出貨金額為26.0億美元，較2020年6月最終數據的23.2億美元相比上升11.8%，相較於去年同期20.3億美元則上升27.6%。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示：「北美設備製造商銷售額在2020年下半年的起始呈現兩位數的強勁成長，這股增長表現反映半導體產業在現今全球發展中的重要地位，並成為產業長期成長的動能。」

SEMI所公佈之Billing Report為根據北美半導體設備製造商過去三個月的平均全球出貨金額之數值。

SEMI公布的每月半導體設備出貨報告（Monthly SEMI Billings Report）以及全球半導體設備市場報告（Worldwide Semiconductor Equipment Market Statistics）集結來自SEMI和SEAJ日本半導體設備協會成員提供的資料。其中，全球半導體設備市場報告提供全球7大地區共24個市場詳盡的半導體設備出貨相關資料。

此外，SEMI長期追蹤半導體產業中晶圓廠和生產線的各項支出並更新於全球晶圓廠預測報告(World Fab Forecast)與SEMI FabView databases。該報告提供來自全球超過1,000處前端製程晶圓廠和生產線的支出預測、產能擴充、技術製成以及其他相關資訊。欲了解更多SEMI市場報告資訊，請前往SEMI官網。



