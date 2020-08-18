HARTING浩亭 工業 4.0 和 IIoT 的強大合作夥伴

在資料量不斷增長的背景下，企業需要使用根據其特定需求定制的可靠工業通信網路。若能即時訪問所有相關資料，將有助於確保生產過程更加快速、靈活和高效。閱讀本文，瞭解浩亭技術集團如何為開發從感測器到雲端的集成通信架構做出決定性貢獻。

小型乙太網基礎設施是互聯工業的關鍵

多年來，浩亭一直在為未來的連接器樹立里程碑，以滿足這些不斷增長的要求，尤其是在挑戰性環境中的穩定性方面。浩亭將 RJ45轉變為 RJ Industrial®，創建了具有 X 編碼和 PushPull 鎖定功能的模組化 M12介面，並通過小型化 ix Industrial® 介面樹立了工業乙太網的下一個重要里程碑，該介面比 RJ45小 70%，但功能更加強大。ix Industrial® 是服務於”全乙太網”市場的浩亭解決方案產品組合中最重要的元件之一。緊湊而強大的乙太網基礎設施是未來互聯工業的關鍵！

SPE T1 Industrial 的工業標準介面現貨供應；現在，用戶可以通過可靠的安全措施進行投資：發佈於2020年1月23日的 IEC 63171-6為未來的IIoT網路奠定了基礎。國際標準組織 ISO/IEC和TIA宣佈，將 IEC 63171-6介面作為工業應用中的 SPE 標準。在此基礎上，針對單對乙太網市場的綜合產品組合正在出現。T1 Industrial介面是首個同類產品。IP20版本現在以現場組裝形式 (AWG 28-22) 和包覆成型形式 (AWG 28-22) 現貨供應。

SPE 工業合作夥伴網路增加到 20 個成員

去年，SPE工業合作夥伴網路成立。作為一個註冊協會，該網路不僅一個是由擁有共同利益的公司組成的鬆散協會，還是一個強大的、具有法律約束力的合作夥伴社區。因此，它提供了實現此新實體層所需的安全性。網路中的所有公司本身都是技術領導者，他們專注于加強和完善SPE生態系統所需的各個領域。其工作的共同統一基礎是根據 IEC 11801-x、IEEE 802.3 和 IEC 63171-6標準實現SPE基礎設施的國際標準化。在短短幾個月內，來自工業生產各個領域的眾多強大合作夥伴公司就表示對63171-6的支持，並加入SPE工業合作夥伴網路 （http://www.single-pair-ethernet.com）

Han® S：模組化儲能系統的安全連接

HARTING推出的Han® S：模組化儲能系統的安全連接。圖/HARTING提供

在 Han® S 中，浩亭首次推出了一種用於電池存儲模組的特殊連接器。全球對電力存儲系統的需求正在激增。這個新的系列符合固定式儲能系統最新標準（包括 UL 4128）的技術要求，並為使用者提供所連接單元的最佳安全性。具有 200A大電流觸點的單極連接器解決方案採用顏色為紅色和黑色的機械編碼，易於識別並可直觀鎖定。這樣，Han® S 可以快速、可靠地接觸存儲模組，並可以進行大批量處理。

Han® 1A：小型矩形連接器，非常適合聯網應用



HARTING Han® 1A：小型矩形連接器，適聯網應用。圖/HARTING提供

乙太網路感測器、機器、控制器、電腦和資料中心。浩亭現在提供針對這些應用量身定制的介面，作為小型 Han® 1A工業連接器系列的一部分。Han® 1A具有兩個新的外掛程式，可快速安全地傳輸資料。這可用于為終端設備提供高達100 Mbit/s 的 Cat. 5快速乙太網（適用於基於 Profinet 的通信）；還提供用於高速乙太網的 10 Gbit/s、Cat. 6A版本。後者用於即時攝像系統應用。