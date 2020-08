數位創新革命：igus 連線實體展覽的參觀人數超過 18,000人

動態工程塑膠專家 igus證明即使在新冠疫情時期,展覽也能吸引大量參觀者

自五月初,igus 就在科隆 Porz-Lind 的展廳內佈置了展覽攤位。該 igus 實體展覽現場展示了 100 種動態工程塑膠新產品,可供客戶獨自或在 igus 專家的陪同下,不須親臨現場也能參觀。到六月為止,已有超過 18,000 多名客戶利用這一獨特的方式去探索如何用動態塑膠精進應用技術並降低成本。

今年在台灣8月份最廣為人知的台北國際自動化工業展, 易格斯也舉辦了一場連線的導覽活動,要將台北現場與德國科隆串聯起來! 讓客戶身歷其境體驗未來雲端看展的先驅體驗!

台北到德國科隆: 親自探索易格斯專屬HMI發表會 (HMI to KMI)

時間:8/21(五)14:00-15:30

地點:台北南港展覽館一館4樓 402C會議室

(預約制,請電洽易格斯分機104蔡小姐報名)

igus目前在其位於科隆 Porz-Lind 總部的400平方公尺展覽現場展示 100 種動態工程塑膠新產品。與漢諾威工業博覽會、Motek 或 SPS 上耀眼的igus橘色舞臺一樣,在這裡可以找到能用來精進技術並降低成本最新的動態工程塑膠新產品:低成本自動化機器人、智慧滑動軸承技術或拖鏈自導向拖鏈系統(易於安裝、維護成本低於電軌系統的替代品)。唯一不同的是,在這個igus展覽現場看不到參觀者。

已有超過 18,000 名感興趣的客戶透過網路連線參觀了 igus展覽現場;有些客戶透過虛擬版本自行瀏覽,也有些客戶在 igus專家的陪同下一同連線瀏覽數位連線參訪。各個工作站、顯示螢幕、影片和文字都介紹著產品創新的資訊,如專門用於拖鏈的 SPE電纜、輕巧的drylin直線伸縮式導向滑軌、多重式3D列印。使用者可透過連結前往網站觀看更詳細的技術資訊和影片。

雷姆沙伊德 ISC International Service & Consulting GmbH機械設計主管 Themistoklis Savvidis說:「目錄僅概略介紹了產品,專家連線陪同的展覽導覽則至關重要,尤其是展覽現場有著大量新產品的情況下。在 igus顧問的幫助下,我們可以直接地體驗新產品,專注於日常工作所需的應用。」 CKO Maschinen und Systemtechnik GmbH的設計工程師 René Wirt也認為這種快捷的客製化諮詢非常有效,與真正的貿易展效益不相上下。「在一般的貿易展上,由於參觀人數眾多,我可能不得不等待更長的時間,才能得到諮詢的機會。而在這裡,預約非常便捷,新產品導覽不需要耗費很長時間,並且更加精準。

在目前的狀況下,igus的連線實體展覽是替代一般展覽的極佳選擇」,費爾貝特的配件製造商Haps的開發經理 Uwe Kinze強調道。不過,他認為從中長期來看,虛擬展覽無法取代傳統 igus所參加的貿易展。「我喜歡展覽那種實實在在的感覺,我喜歡把產品拿在手中並仔細觀察產品的細節。」 但 igus也做到了這一點,並在預約參觀後將合適的樣品發送給他。為了讓更多感興趣的客戶親自體驗新產品,該展覽將從九月開始對客戶做巡迴展示。在展覽現場,igus員工將展示最新的動態工程塑膠產品,與客戶公司的員工一起考慮產品的應用場景,並協助設計。

持續不間斷的展覽

igus設在科隆的展覽正在不斷發展壯大,以 “Tech up, Cost down : It’s our job. “為口號,積極推廣 igus的產品。 這裡還將用於召開年度新聞發佈會、接受新聞媒體的採訪以及用於 YouTube展示新產品。表彰激動人心且富有創造力的拖鏈的 2020 年 vector 獎也在此頒獎。Gildemeister Italiana S.p.A. 的多主軸處理系統贏得 vector 金獎。在多主軸車床非常狹窄的安裝空間中,總共有八條全裝配拖鏈可靠、安全地引導電纜和軟管。

此外,展覽現場旁邊目前正在設立線上研討會工作室。客戶可在這裡找到有關耐磨工程塑膠領域最新進展的所有資訊——從材料科學和專案計畫到裝配協助、塑膠回收或如何構建自己的 3D 印表機,應有盡有。有關最新線上研討會的資訊,請到 https://www.igus.com.tw/info/igus-academy

線上參觀實體攤位連結: https://igus.com.tw/virtualexhibition