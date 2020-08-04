力鋼國際高雄儀器化工展 失重式定量控制系統系列精品盛大展出

力鋼國際8/6~8/9於2020高雄儀器化工展（高雄展覽館）盛大展出，除了主力產品-失重式膜厚控制系統，失重式複合造粒系統及失重式色母機，以及新產品IPC寬度控制器、失重式液態定量機等系列精銳盡出，攤位號碼:S4089，歡迎蒞臨參觀、指導。

力鋼國際失重式定量控制系統自研發上市以來不斷拓展應用，橡塑膠產業、食品業定量控制等皆締造出良好佳績，也將在此次高雄儀器化工展會上，展現力鋼國際研發團隊優異之機電整合能量，失重式定量控制系統系列－失重式複合造粒、失重式色母機、失重式膜厚控制等之多項特點，新開發之IPC寬度控制器、失重式液態定量機等新機亦將在展會首度亮相。

IPC寬度控制器

力鋼國際IPC寬度控制器。圖／力鋼提供

特點:

●吹袋過程-自動控制寬度品質，品質穩定，節省人力

●採超音波方式檢測，不易損壞，穩定性高，精密度高

●安裝操作簡單，使用壽命長

●觸控人機介面，操作輕鬆易學

失重式膜厚控制系統

特點:

●機台操作簡易，一般教學即可上手

●可記錄每日產能及總產能一目了然

●產能不受斷電影響，可紀錄停電前產能

●配置彩色觸控螢幕，操控簡易輕鬆

●可選配乙太網模組，可遠端集中監控

●易於安裝現有產線不須更改製程與場地

●可控制多層膜擠出(如：雙螺桿/三層共擠)

●採用PLC控制，透過PID運算，確保送料穩定

失重式色母機

力鋼國際專研的失重式色母機。圖／力鋼提供

特點:

● 螺桿採用不繡鋼，經久耐用

● 使用步進馬達，不需保養

● 馬達與螺桿設計拆裝方便，易於清理及互換

● 可同時滿足外部信號0-10V輸入的要求

● 記錄現有運轉模式，不受停電影響

● 可偵測色母堵塞超載，會自動停機保護並警報

● 高度精確模式，可自動調整比例

失重式複合造粒系統

力鋼國際專研的失重式複合造粒系統。圖／力鋼提供

特點:

● 可選多台且多種不同材質控制

● 可隨時監控材料的比例設定與調合

● 觸控式螢幕，操控簡易

● 電子迴路模組化設計，便利維護更快

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