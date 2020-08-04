力鋼國際高雄儀器化工展 失重式定量控制系統系列精品盛大展出
力鋼國際8/6~8/9於2020高雄儀器化工展（高雄展覽館）盛大展出，除了主力產品-失重式膜厚控制系統，失重式複合造粒系統及失重式色母機，以及新產品IPC寬度控制器、失重式液態定量機等系列精銳盡出，攤位號碼:S4089，歡迎蒞臨參觀、指導。
力鋼國際失重式定量控制系統自研發上市以來不斷拓展應用，橡塑膠產業、食品業定量控制等皆締造出良好佳績，也將在此次高雄儀器化工展會上，展現力鋼國際研發團隊優異之機電整合能量，失重式定量控制系統系列－失重式複合造粒、失重式色母機、失重式膜厚控制等之多項特點，新開發之IPC寬度控制器、失重式液態定量機等新機亦將在展會首度亮相。
IPC寬度控制器
特點:
●吹袋過程-自動控制寬度品質，品質穩定，節省人力
●採超音波方式檢測，不易損壞，穩定性高，精密度高
●安裝操作簡單，使用壽命長
●觸控人機介面，操作輕鬆易學
失重式膜厚控制系統
特點:
●機台操作簡易，一般教學即可上手
●可記錄每日產能及總產能一目了然
●產能不受斷電影響，可紀錄停電前產能
●配置彩色觸控螢幕，操控簡易輕鬆
●可選配乙太網模組，可遠端集中監控
●易於安裝現有產線不須更改製程與場地
●可控制多層膜擠出(如：雙螺桿/三層共擠)
●採用PLC控制，透過PID運算，確保送料穩定
失重式色母機
特點:
● 螺桿採用不繡鋼，經久耐用
● 使用步進馬達，不需保養
● 馬達與螺桿設計拆裝方便，易於清理及互換
● 可同時滿足外部信號0-10V輸入的要求
● 記錄現有運轉模式，不受停電影響
● 可偵測色母堵塞超載，會自動停機保護並警報
● 高度精確模式，可自動調整比例
失重式複合造粒系統
特點:
● 可選多台且多種不同材質控制
● 可隨時監控材料的比例設定與調合
● 觸控式螢幕，操控簡易
● 電子迴路模組化設計，便利維護更快
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