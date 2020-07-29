外勞僱用成本高 塔奇恩月租機器人成新寵

台灣塔奇恩科技為解決產業勞力問題，推出萬元月租方案，讓中小企業主滿租一年可取得機器人物權，輕鬆解決長期人力問題，且可藉此將工廠作業智慧化，漸少對人力的依賴，提高作業產值；而且機器人可標準化作業，無形中減少作業的差異化及人力管理的問題，簡化製造管理，讓管理者有更多時間關注於生產力及品質的提升。

台灣塔奇恩科技團隊於2020年台南自動化暨智慧製造展攤位合影。圖／台灣塔奇恩提供。

台灣塔奇恩科技為全台唯一具備Ai視覺導航自主技術公司，成立於2016年，創辦團隊來自於德國柏林工業大學機器人實驗室及台灣專業光機電人才，2018年推出SFAR (Standard Factory Assisted Robot)標準工廠協作機器人，開發出已經開發出，讓勞工經由4個按鈕操作，用10分鐘時間教導機器人搬運路線，然後機器人可以於教導好路線上，持續不斷從事搬運工作。採用AI人工智慧辨識環境與認路，不需鋪設軌道，隨買即用不需工程背景，更於2019年獲得科技部中部科學園區『前瞻技術獎』，肯定其優異的性能及獨特創新性。其簡易好操作、無後台系統，十分符合中小工廠，並已獲多家工廠採用，實際數據顯示，一台機器人約可負擔三分之一以上人力工作，成效良好。

台灣工廠產線主要勞力來源為國外移工，但因應convid-19疫情，外勞來源受到限制，許多工廠漸漸感受到缺工問題浮現，另外根據人力仲介估算，聘請外勞除基本工資外，如計算入加班費、勞健保、就業安定基金及膳宿費等，每月雇用成本高達40,000左右，另外雇主還須負擔外勞到期後來回機票及人事管理成本，細算起來每月雇用成本高達台幣四萬多，令企業主不得不另尋勞力來源。

聘僱外勞成本表。表／台灣塔奇恩提供

近年來因制度保障情形下，如出現不適用的外勞，工廠無法及時有效進行績效管理，外勞管理問題成為工廠燙手山芋，使用機器人逐步減少對外勞之依賴，已是長期趨勢。

目前已導入多家專業SMT代工廠，SMT/DIP 產線中過爐載具或全製程載具為週轉使用，不同產品間不一定可以共用，多數工廠多以人工搬運方式進行，作業員工時長、且疲累不堪。台灣塔奇恩科技搬運機器人可以每兩分鐘頻繁地來回搬送，大幅減輕作業員工作負擔，且因為快速物流速度，更可減少20%週轉載具量，一舉數得，效率大為提升。

台灣塔奇恩機器人協助業者將工廠作業智慧化，逐漸降低對人力之依賴。圖／台灣塔奇恩提供。

台灣塔奇恩科技電話：（04）2285-2819或E-mail：sales@tircgo.com，網址： www.tircgo.com