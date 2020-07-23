高苑科大執行大學社會責任成效顯著 觀光系推動國際生在地小旅行

高苑科大執行大學社會責任成效顯著，觀光事業管理系近期執行教育部大學社會責任計畫，針對地區移工與國際學生，推動岡山區在地小旅行，除了訓練國際學生為母語導覽人員之外，並協調整合地區移工與國際生的校外參訪，前往岡山區著名宗教歷史景點~壽天宮、以及岡山空軍軍事觀光經典的醒村文化園區參訪，讓國際移工與學生可以深入了解在地文化，並且提供國際人士更多的在地休閒遊憩管道。

岡山地區由於包括本洲工業區、鄰近路竹科學園區、永安工業區等，近年來在人口結構改變之下，外籍移工的數量越來越多，加上高苑科大國際學生人數逐年增加，校園內呈現多元國籍文化色彩。

高苑科大於岡山醒村文化園區執行大學社會責任合影。圖／高苑科大提供

有鑑於多元文化色彩濃厚的歷史背景與現今趨勢，高苑科大投入觀光事業管理系師生，規劃岡山地區在地文化體驗小旅行，讓外籍移工與國際學生能夠更了解在地文化，藉由在地體驗小旅行，推廣社區發展資源與觀光價值，發掘與重塑社區永續經營之核心價值，使在地人與外來居民，凝聚地方鄉土感情，使人與土地之間，有更深厚的聯結。

高苑科大國際學生參與校外參訪活動，展現青春活潑氣息。圖／高苑科大提供

高苑科大校長趙必孝博士指出，高苑科大執行教育部大學社會責任計畫多年，成效良好，本次計畫更是針對東南亞移工與國際學生為主，以另一種社會面向，投入高苑科大師生的專業能力，強化學生專業素養與文化薰陶，培養高苑科大國際學生更多元與寬廣的學習體驗，並將能量轉入社區，協助更多國際移工。