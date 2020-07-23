第15屆高屏地區傑出經理獎隆重頒獎 南六企業董事長黃清山榮膺特殊貢獻獎

由社團法人高雄市企業經理協進會主辦的高屏地區第15屆傑出經理獎暨第13屆特殊貢獻獎頒獎典禮，日前在高雄漢來巨蛋會館隆重舉行，表揚特殊貢獻獎南六企業董事長黃清山及15位傑出經理獎得主，貴賓及得獎者與親友約700人熱烈出席，成為南臺灣在新冠肺炎疫情解封後的一大盛事。

前高雄市財政局局長李樑堅(左)頒發傑出經理獎。圖／黃全興

包括高市經發局副局長高鎮遠、經濟部南區聯合服務中心主任林進添、財團法人金屬工業研究發展中心董事長林仁益、前高市財政政局長李樑堅等貴賓受邀頒獎，主辦單位的高市企業經理協進會理事長余英裕、高屏地區傑出經理獎選拔委員會主委郭清寶、執行長黃森煌及協辦單位高雄市產業發展協會、財團法人高雄都會發展文教基金會、全國國際精品協會等負責人共同觀禮見證。

第13屆特殊貢獻獎得主的南六企業董事長黃清山，他所領導的南六企業是亞洲第2、世界排名20名以內的全球不織布關鍵供應廠商，也是這次新冠肺炎疫情的口罩國家隊，對於穩定國內口罩原材料供應著有貢獻，更深受蔡英文總統等政府首長高度肯定。除此，南六長期默默投入公益活動，南六公益慈善基金會每年在故鄉台南六甲及公司所在地捐出數千萬元認養偏鄉及低收入戶，今(109)年，黃清山董事長決定再加碼5,000萬元投入公益，用於興建台南六甲的中央廚房，擴大辦理弱勢長者的供餐服務以及捐贈數百萬個南六所製造的口罩予多個國家與多所大專院校。因此，黃清山董事長獲得本屆特殊貢獻獎，可謂實至名歸。

高市經發局副局長高鎮遠(左)頒發總經理獎。圖／黃全興

大會主任委員郭清寶表示，在全球新冠肺炎疫情嚴峻下仍能舉辦如此盛大的頒獎典禮，對於主辦單位高雄市企業經理協進會余英裕理事長及理監事團隊以及執行長黃森煌戮力付出的用心，表達感激之意。另對於客觀獨立的初審委員、複審委員及決選委員等評審決議，更是「傑出經理獎」審議過程的核心關鍵，也是萬分感激，謝謝評審們的公益奉獻！

大會執行長黃森煌表示，新冠肺炎疫情席捲全球，尤其是高屏的企業影響甚巨，面對產業結構的變化、中美貿易戰的問題以及新冠肺炎疫情後續的影響，真的是挑戰不斷，然而這些企業經理長期的努力，使得在地產業發展有不斷茁壯的展現。本次頒獎表揚典禮也將產業創新與企業責任導入活動當中，讓高屏的企業發展更加發光發熱。

第15屆傑出經理獎得獎人都是各領域傑出的優秀企業負責人及高階經理人，例如總經理獎的清展科技周國忠總經理的經營理念及策略具備市場領導典範、民生醫院顏家祺院長將企業的經營理念導入到公家醫院創造績效及突破營收，其他類別的傑出經理如：高鳳國際物流邱宏榮整體物流的精進規劃、和風資訊趙祐賢製造與銷售的整體企劃、沐華國際美容江惠頌的技術性美容產品行銷與國際化、詮嘉企業許瑞娟的全家超商展店10家以上結合社區特殊服務行銷、英頓興業莊明潔生產的線材及代工能力能成為國際大廠的合作對象、台虹科技張炳勛在精進的生產流程能大大的減少成本增加營收、高雄銀行張榮泰的專案財務規劃能創造提升銀行的營收、洋鑫先進佘承鑫研發的數位醫療服務也能跨足到AI製造、北極光電陳建志研發的調光驅動器可應用在醫療級光療機、漢來美食羅嶸所研發的食品與餐點為公司創造可觀的營收、彬騰企業鍾如南的人力資源管理有獨特的績效、大綜電腦柯啟成的資訊服務技術及展廠能力表現優異、鴻越資訊許蕙繹的客製化ERP資訊系統深得客戶信賴，得獎人的優異傑出表現以及企業的社會責任體現，都令人折服與值得效法。