塑膠中心副總經理邱政文當選SPE Taiwan理事長

國際塑膠工程師學會（Society of Plastic Engineer簡稱SPE）中華民國總會日前召開第15屆第一次理監事會議，會中並進行新任常務理監事與理事長改選。為了強化產學研參與的能量，新任理事長在各理監事熱烈推舉下，由塑膠中心副總經理邱政文博士當選第15屆理事長。

SPE第15屆新任理監事包括來自學界台灣大學、清華大學、台灣科技大學、中興大學、成功大學、宜蘭大學、台北科技大學及朝陽科技大學等相關系所教授，代表業界的則有大洋塑膠、長春、新光合纖等國內知名企業，未來在學界與產業界的充分結合下，將可再深化國際塑膠工程師學會在國內及國際塑膠產業學術的專業地位。

新任理事長邱政文表示，為因應全球循環經濟、綠色材料發展及製程演變的快速變遷，SPE不僅要在國內整體產學平台上佔有一席之地，更將積極推動與國內知名院校，建立塑膠產學的研究合作，將倚重各理監事的專才，協助國內大學相關科系，培育更多專業塑膠工程與研發人員，同時協助塑膠產業，以因應在面臨產業快速變遷中，順利與國際市場接軌。

國際塑膠工程師學會中華民國總會(SPE TAIWAN)來台發展近45年，美國國際總會更有著悠久的歷史，為一能量相當龐大的專業學會組織，各種制度與功能健全，會員遍及世界，尤其一年一度的ANTEC年會，一向是塑膠產業界與學界精英共聚一堂的盛會，因此，國內許多學者在返台後仍固定赴美參與該國際年會，除了能快速汲取世界性的塑膠研發趨勢與成果，同時也是塑膠人身分認同的朝聖之旅。

近年來SPE Taiwan與美國總會互動頻繁，美國總會相當肯定SPE/Taiwan持續進行活動，未來會務推動會著重產學交流，使國內會員能分享美國總部的豐富資源，促使SPE各項會員活動成為國內塑膠領域的最佳交流平台，SPE Taiwan將繼續透過舉辦各種活動，活絡會員交流，為台灣塑膠產業發聲，領航台灣塑膠材料及加工技術創新發展，達到與國際實務緊密接軌的目標。

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