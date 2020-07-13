李啟樂:協助刀具產業一同打世界盃

台灣切削刀具研發製造協會於今年6月29日在虎尾科技大學舉行成立大會，選出第一屆理監事後召開第一屆第一次理監事會，經所有理事選舉投票，確定由七駿科技董事長李啟樂當選第一屆理事長。李啟樂理事長說，未來將與虎科大、雲科大以及多所職業學校，進行產學訓人才培育計畫，並且打造產官學研的合作平台，幫助台灣刀具製造技術向上提升，協助刀具產業開拓更寬廣的國際市場。

台灣切削刀具生產經過20餘年發展，在國際上已建立優異的品牌形象，但是面對大陸掘起，在全世界的競爭將更加激烈，唯有培育更多優秀人才，加強創新研發，才能在國際市場中脫穎而出。李啟樂說，成立切削刀具研發製造協會的目的是在建構跨領域技術交流及異業聯盟之平台，以促進切削加工產業之發展、提升刀具研發製造能量、創新切削加工技術、開拓刀具加工大數據分析與應用之加值服務，協助相關產業持續創新及拓展海內外市場。

6月29日舉行第一屆第一次會員大會，會員出席相當踴躍，會場座無虛席，李啟樂顯得相當開心，他說，看到這麼多會員參與，表示大家都有一同向上成長的企圖心，台灣刀具產業的未來發展十分值得大家期待。未來首要的工作就是先建立人才培育的管道，已經與虎科大、雲科大以及多所職業學校產學合作，下半年開始就會進行產學訓人才培育計畫，同時也會開闢智慧機械工作坊，開設刀具設計製造與加工實務應用課程，以及專題講座、學術論壇，協助會員廠商提升人員的專業學能。

另外，也將打造產官學研的合作平台，讓企業、學術單位能在這個平台下分享各自的成功經驗，讓產業一同成長。李啟樂說，未來面對全世界的競爭，一定要有團體戰的概念，我們希望能提供會員廠商各種能提升產品性能的方法，包括材料的篩選、機器的選擇、表面處理的方式、塗層的技術，把自己壯大之後，再以協會名義，帶領會員到全世界參展、拜訪客戶，協助會員廠商拓展重要的國際市場。

李啟樂強調，台灣工具機世界聞名，在國際間佔有相當重要的地位，台灣刀具產業也同樣有這樣的潛力。我們希望透過更多的技術交流，提升整體刀具製造水平，未來和工具機產業齊名，超越歐美國家，讓台灣成為全球刀具生產重鎮。