LUXGEN URX 5+1樂活款SUV首選 早鳥優惠價84.8萬起

LUXGEN於去年底推出URX「5+X休旅新物種」，多功能車款的定位，滿足不同台灣消費者無限可能的用車需求，更讓URX七人座持續蟬聯國產七人座SUV銷售冠軍。疫情造成生活很大的困擾與改變，LUXGEN不斷思考怎樣的設計，可以在後疫情時期讓全家人樂於擺脫宅在家的苦悶，讓車就是全能生活王、多用途樂活的新夥伴，就是這樣的初衷，讓我們設計出發表全新「一車多用王」－LUXGEN URX 5+1 樂活款，搭配早鳥優惠，售價最低只要84.8萬。



LUXGEN URX 5+1樂活款，一車多用SUV首選，早鳥優惠價84.8萬起。 圖／業者提供

LUXGEN URX 5+1樂活款透過便利伸縮式斜坡板、後艙平整化空間以及七秒易扣裝置，整合多樣的用車方式，豐富全齡用車生活，具有兩大特點：

一、一車多用SUV首選：搭載「便利伸縮式斜坡板」與「平整化空間設計」，

創造出各種生活場景的可能性，不論野餐郊遊、毛小孩的樂趣踏板，更可

以做為購物與擺攤創意市集的好幫手，釋放出更為寬敞的置物空間，滿足

靈活運用車室空間的想像！

1.「便利伸縮式斜坡板」（含油壓省力裝置／下翻式後保桿）：可乘載高達

300kg的承重能力，並提供後艙平整化空間能創造出高彈性的空間，不論是

家庭出遊或是載物空間需求，皆能提供消費者最安全舒適、超大彈性空間的

實用價值。

2.「平整化空間設計」：後艙空間未放置輪椅時，收納狀態完全不會干涉後艙

空間完整性；同時，斜坡板亦可收折平放，提供寬敞的置物空間，滿足靈活

運用車室空間的想像。



LUXGEN URX 5+1樂活款，一車多用SUV首選，早鳥優惠價84.8萬起。 圖／業者提供

二、高齡化社會的超前部署，唯一原廠兼具福祉功能的SUV：對於高齡化社

會，LUXGEN以涵蓋全年齡用車需求產品布局，以通用設計規劃高齡化社

會家用通用車。未來家庭成員若有乘坐輪椅需求，URX 5+1樂活款搭載了

榮獲德國IF設計大獎的「LUXGEN Quick Lock易扣」輪椅快扣裝置，讓輪

椅乘客可七秒輕鬆上下車。

1.「LUXGEN Quick Lock易扣」輪椅快扣裝置：榮獲「2020年德國IF設計獎殊

榮」（iF Design Award），與國際知名大廠法拉利、BMW等並列汽車與

科技(Cars & Technology) 得獎名單中。IF表示：「對於輪椅使用者而言，

主要的不便之處在於花費時間來適應並固定在車輛中。特別是如果乘客需要

在交通中上下車，時間至關重要。由台灣LUXGEN開發的Quick Lock輪椅座

椅在安全性和舒適性方面都代表了現有輪椅乘客解決方案的重大改進。」

LUXGEN特別針對高齡化／身障人士所自行研發設計的Quick Lock輪椅七

秒快扣，並提供更加安全穩固的「輪椅三點式ELE安全帶」固定機制，迅速

將輪椅鎖附固定安穩不搖晃，不僅讓女性照顧者可輕鬆協助家人上下車，亦

可讓被照護者的心靈壓力減輕。

2.「補強車身後段的左右大樑結構」：在後艙地板結構下方增加了縱向三支、

橫向三支的田字型補強鋼樑，強化並保護輪椅乘客的安全。



LUXGEN URX 5+1樂活款，一車多用SUV首選，早鳥優惠價84.8萬起。 圖／業者提供

在全球疫情仍緊繃的時刻，全家人出遊已經成為透氣新風潮，URX 5+1樂活款絕對是在這個特別時刻的最佳的選擇，讓消費者的樂活生活，不需要用多重車輛的代價去交換，讓消費者無須在C/P值與休旅車選項上二選一，URX 5+1樂活款就是台灣汽車市場上一車多用的超值首選。

為感謝所有消費者的支持與肯定，即日起至７月底止入主LUXGEN URX 5+1樂活款，祭出限時早鳥優惠價：URX 5+1樂活智行款：84.8萬元／URX 5+1樂活環景款：94.8萬元(URX 5+1樂活款建議售價為：5+1樂活智行款 86.8萬元、5+1樂活環景款 96.8萬元)。凡7月入主URX全車系，同步再享高額購車金、3萬元保險抵用金、原廠導航、MAXPRO全車隔熱紙、造型無線吸塵器、舊換新5萬不必等；指定車型還可再享免費升級價值2萬元的腳踢感應電動尾門等各項優惠。歡迎喜愛LUXGEN的準車主們，掌握最佳入主時機，以最親民的價格來提升自我的生活品味，讓車主及乘員們輕鬆獨享舒適的行車時光。