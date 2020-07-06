MINI John Cooper Works Clubman ALL4 Challenger Edition限量上市

MINI專屬賽車品牌John Cooper Works(JCW)集蒙地卡羅冠軍血統與頂尖造車工藝之作－「MINI JCW Clubman ALL4」與「MINI JCW Countryman ALL4」，自今年初2020世界新車大展挾前所未有的306匹馬力重磅登場後，其強悍、精準、靈活、宛如go-kart般的駕馭樂趣，即迅速席捲熱愛MINI操控快感的車迷朋友們，讓人一試成癮。



Challenger Edition專屬外觀：Thunder Grey車身塗裝、Melting Silver車頂、Chili Red後視鏡外蓋。圖／業者提供

而MINI JCW Clubman ALL4從靜止加速至時速100公里僅需4.9秒，更為史上加速最快之MINI市售車型，既優雅又充滿張力的賽道風格，搭載JCW工程團隊精心調校的引擎，大膽表露對速度無盡的執念！MINI台灣總代理汎德特為此一傳奇車型推出限量8台「MINI JCW Clubman ALL4 Challenger Edition」，專屬外觀包含剽悍霸氣的Thunder Grey深灰色車身塗裝、質感獨具的Melting Silver車頂、JCW車系專屬Chili Red紅色後視鏡外蓋與Challenger Edition專屬車身飾條，搭配全套原廠JCW加裝品，盡顯MINI JCW Clubman ALL4 Challenger Edition的狂放底蘊，僅獻給嚮往速度的熱血紳士！



MINI JCW Clubman Challenger Edition專屬車身飾條。圖／業者提供

以王者之姿駕馭前所未有的頂尖性能

全新限量MINI JCW Clubman ALL4 Challenger Edition以純然賽道風格的深灰色基調打造，細節處恰如其分地點綴著充滿競技感的紅色。Melting Silver銀色車頂與低調中散發出強悍跑格的Thunder Grey深灰色車身塗裝相得益彰；常規販售車型中的鍍鉻部件在Challenger Edition中皆霸氣升級Piano Black黑色高光澤材質，包含MINI Logo、Clubman車型銘版、車門與尾門把手、頭尾燈與水箱護罩外框，更添運動氣息；而Chili Red紅色後視鏡外蓋與車身多處紅色元素刻畫出JCW為賽道而生的競速精神。以碳纖維材質製成的進氣口飾板，更在視覺上賦予強烈的性能化身份表徵，全然展現MINI JCW Clubman ALL4 Challenger Edition霸氣十足的王者之姿。



Piano Black黑色高光澤處理MINI Logo、Clubman車型銘版、尾門把手與Union Jack英國旗LED尾燈。圖／業者提供

進入座艙，包覆性極佳的JCW筒型賽車座椅與JCW Alcantara麂皮賽車方向盤正上方的紅點標記，即刻體現MINI JCW Clubman ALL4 Challenger Edition的賽車本質。紅色縫線環繞的JCW麂皮方向盤在激烈操駕時為駕駛帶來絕佳競技手感，方向盤3點鐘與9點鐘方向的換檔撥片，更讓駕駛得以根據當下路況快速進退檔，熱血征服前方道路。標準配備8.8吋原廠導航系統、Apple CarPlay與Harman/Kardon高傳真音響系統，不僅為座艙空間增添精品質感，更在熱血駕馭中提供美妙的娛樂與聽覺饗宴。

MINI JCW Clubman ALL4 Challenger Edition令人望而生畏的車體下蘊藏著空前未有的極致性能，JCW團隊精心調校的TwinPower Turbo渦輪增壓直列四汽缸引擎，於引擎轉速5000rpm時可榨出最大達306匹馬力，轉速1750rpm時峰值扭力亦可高達450Nm。輔以ALL4智慧四輪驅動系統結合前軸機械式限滑差速器，完美掌控每個過彎的循跡性，提供無與倫比的精準操控感。前輪配置對向四活塞Brembo煞車卡鉗，讓擁有強勁輸出性能的MINI JCW Clubman ALL4 Challenger Edition具備出色制動性，具有強烈存在感的紅色卡鉗讓車輛即使在靜止時刻，也能維持賽道王者姿態。而跑車化排氣尾管更在每個加速瞬間釋放JCW專屬的狂暴聲浪，讓每一段日常道路都擁有賽道級別的熱血感動，致敬1960年代MINI勇奪三屆蒙地卡羅拉力賽冠軍的不朽傳奇！

MINI JCW Clubman ALL4 Challenger Edition建議售價242萬元，MINI更精心為Challenger Edition車主準備專屬交車禮，彰顯其尊爵不凡的熱血紳士品味。凡入主Challenger Edition即享Marshall Stockwell II手提式音箱與烙印車主姓名的專屬頂級真皮鑰匙套，無疑是Challenger Edition車主最尊榮卓絕的身分象徵。詳情請洽：MINI Taiwan官方網站：https://www.mini.com.tw/zh_TW/home.html

技術數據

排氣量 最大馬力 最大扭力/轉速 時速0-100 加速 1998 c.c. 306 hp / 5000-6250 rpm 450 Nm / 1750-4500 rpm 4.9秒