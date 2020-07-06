MINI John Cooper Works Clubman ALL4 Challenger Edition限量上市
MINI專屬賽車品牌John Cooper Works(JCW)集蒙地卡羅冠軍血統與頂尖造車工藝之作－「MINI JCW Clubman ALL4」與「MINI JCW Countryman ALL4」，自今年初2020世界新車大展挾前所未有的306匹馬力重磅登場後，其強悍、精準、靈活、宛如go-kart般的駕馭樂趣，即迅速席捲熱愛MINI操控快感的車迷朋友們，讓人一試成癮。
而MINI JCW Clubman ALL4從靜止加速至時速100公里僅需4.9秒，更為史上加速最快之MINI市售車型，既優雅又充滿張力的賽道風格，搭載JCW工程團隊精心調校的引擎，大膽表露對速度無盡的執念！MINI台灣總代理汎德特為此一傳奇車型推出限量8台「MINI JCW Clubman ALL4 Challenger Edition」，專屬外觀包含剽悍霸氣的Thunder Grey深灰色車身塗裝、質感獨具的Melting Silver車頂、JCW車系專屬Chili Red紅色後視鏡外蓋與Challenger Edition專屬車身飾條，搭配全套原廠JCW加裝品，盡顯MINI JCW Clubman ALL4 Challenger Edition的狂放底蘊，僅獻給嚮往速度的熱血紳士！
以王者之姿駕馭前所未有的頂尖性能
全新限量MINI JCW Clubman ALL4 Challenger Edition以純然賽道風格的深灰色基調打造，細節處恰如其分地點綴著充滿競技感的紅色。Melting Silver銀色車頂與低調中散發出強悍跑格的Thunder Grey深灰色車身塗裝相得益彰；常規販售車型中的鍍鉻部件在Challenger Edition中皆霸氣升級Piano Black黑色高光澤材質，包含MINI Logo、Clubman車型銘版、車門與尾門把手、頭尾燈與水箱護罩外框，更添運動氣息；而Chili Red紅色後視鏡外蓋與車身多處紅色元素刻畫出JCW為賽道而生的競速精神。以碳纖維材質製成的進氣口飾板，更在視覺上賦予強烈的性能化身份表徵，全然展現MINI JCW Clubman ALL4 Challenger Edition霸氣十足的王者之姿。
進入座艙，包覆性極佳的JCW筒型賽車座椅與JCW Alcantara麂皮賽車方向盤正上方的紅點標記，即刻體現MINI JCW Clubman ALL4 Challenger Edition的賽車本質。紅色縫線環繞的JCW麂皮方向盤在激烈操駕時為駕駛帶來絕佳競技手感，方向盤3點鐘與9點鐘方向的換檔撥片，更讓駕駛得以根據當下路況快速進退檔，熱血征服前方道路。標準配備8.8吋原廠導航系統、Apple CarPlay與Harman/Kardon高傳真音響系統，不僅為座艙空間增添精品質感，更在熱血駕馭中提供美妙的娛樂與聽覺饗宴。
MINI JCW Clubman ALL4 Challenger Edition令人望而生畏的車體下蘊藏著空前未有的極致性能，JCW團隊精心調校的TwinPower Turbo渦輪增壓直列四汽缸引擎，於引擎轉速5000rpm時可榨出最大達306匹馬力，轉速1750rpm時峰值扭力亦可高達450Nm。輔以ALL4智慧四輪驅動系統結合前軸機械式限滑差速器，完美掌控每個過彎的循跡性，提供無與倫比的精準操控感。前輪配置對向四活塞Brembo煞車卡鉗，讓擁有強勁輸出性能的MINI JCW Clubman ALL4 Challenger Edition具備出色制動性，具有強烈存在感的紅色卡鉗讓車輛即使在靜止時刻，也能維持賽道王者姿態。而跑車化排氣尾管更在每個加速瞬間釋放JCW專屬的狂暴聲浪，讓每一段日常道路都擁有賽道級別的熱血感動，致敬1960年代MINI勇奪三屆蒙地卡羅拉力賽冠軍的不朽傳奇！
MINI JCW Clubman ALL4 Challenger Edition建議售價242萬元，MINI更精心為Challenger Edition車主準備專屬交車禮，彰顯其尊爵不凡的熱血紳士品味。凡入主Challenger Edition即享Marshall Stockwell II手提式音箱與烙印車主姓名的專屬頂級真皮鑰匙套，無疑是Challenger Edition車主最尊榮卓絕的身分象徵。詳情請洽：MINI Taiwan官方網站：https://www.mini.com.tw/zh_TW/home.html
技術數據
|排氣量
|最大馬力
|最大扭力/轉速
|時速0-100 加速
|1998 c.c.
|306 hp / 5000-6250 rpm
|450 Nm / 1750-4500 rpm
|4.9秒