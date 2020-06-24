湧鑫新推出TG-221 切削液淨化機

繼2018年研發鐵屑壓縮機以來，發現鐵屑回收大都產生切削液油水殘留，湧鑫使用電腦自動車铣複合機，所有加工件排放的鐵屑含油量居高。丟棄廢鐵屑往往總會在工廠地板殘留許多油汙，因而研發出第一代「TG-313 切削液淨化機」。

秉持卓越的品質，及不斷創新研發的精神，湧鑫實業今年度發展出第二代TG-221「油水分離機」 更適用於各大小型機器之切削液浮油刮除及油水分離，以增加機台、刀具壽命。

TG-221更能使用在狹小油桶上方，無須大空間，降低空間需求安裝。切削油不需亂排放，可減少廢油、廢水的處理量，節省廢油回收的處理費用。淨化切削液可使其品質穩定，延長壽命，提升加工效能。亦有加長型鍊條可因應各種不同環境下的需求 。

湧鑫表示，鐵、鋁、不鏽鋼等材質廢料經壓縮後，不僅減少清鐵屑的次數，並可減少三分之一之鐵屑體積，同時落實回收管理，為業者廠內營運得力助手。特別是，該鐵屑壓縮機可壓縮鐵、鋁、不鏽鋼等材質廢料，具省時、省成本及 省空間等特點，不僅降低鐵屑含油量，而且切削油能有效回收，競爭力進而提升。

湧鑫研製的鐵屑壓縮機可壓縮鐵、鋁、不鏽鋼等材質廢料。圖／湧鑫提供

成立於1990年的湧鑫公司，主要業務是製造及外銷閥類及管件等，包括不鏽鋼球閥、法蘭球閥、衛浴球閥、3/4/5通球閥、高壓閥、蝶閥、球型閥、逆止閥、閘閥、Y型過濾器、不鏽鋼球及管配件，適用於油氣業、化工、石化、食品、飲料及煉油業。

該公司精於研發、設計、製造，並已通過ISO 9001：2015及PED 2014/68/EU（CE）認證，產品亦具多國專利，設計及式樣持續引領業界趨勢，湧鑫提供快速又可靠之服務，是閥類、管件及相關解決方案最佳合作夥伴。

湧鑫公司電話：（04）2277-5458。

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