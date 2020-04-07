抗疫最前線 疫情加速細胞治療發展進程

訊聯：間質幹細胞庫讓COVID-19造成肺損傷救援不成問題

近期新冠肺炎肆虐全球，考驗各國醫療救援的韌性，疫情也提高民眾預防保健的意識。訊聯生技總經理劉天來表示，在這波疫情的影響下，也帶動細胞治療趨勢，訊聯為積極對抗疫情，已確保間質幹細胞庫供應量完善，凡有醫療需求之處，可及時救援不成問題。

高齡化浪潮，慢性病、癌症、退化性關節炎、骨質疏鬆症等發病率攀升，再生醫學成為各國重點扶植生醫領域的原因之一。劉天來表示，再生醫學中細胞治療是很熱門的趨勢話題，且疫情也加速間質幹細胞(MSC)的臨床應用，原因在於新型冠狀病毒(COVID-19) 確診已飆破130萬，重症多數會出現嚴重肺損傷，並導致急性呼吸窘迫症候群(ARDS)，而ARDS致死率高達52.4%，儼然是COVID-19重症病患死亡的最大原因之。

國際上使用間質幹細胞治療新冠病毒引起的急性呼吸窘迫症候群(ARDS)、各種肺損傷的臨床研究，至少已達10件，如法國、巴西NestCell®、約旦，而澳洲再生醫學公司Mesoblast也已申請在澳洲、歐、美及中國使用間質幹細胞投入治療COVID-19引起的ARDS。

近年全球細胞療法發展加速，以幹細胞做為臨床測試的需求也增加，據Trends Market Research報告指出，全球組織工程及再生醫療市場預計2023年將達到1099億美元，2018年到2023年複合年增長率(CAGR)為34.8％。劉天來表示，訊聯2005年成立間質幹細胞庫，投入免疫調節、呼吸道疾病相關研究15年，以降低流感或肺炎、嚴重肺損傷及敗血症導致的ARDS，證實間質幹細胞能降低發炎、改善肺損傷及肺纖維化，相關論文近日發表於國際重症醫學期刊《Critical care medicine》後。

訊聯以臺灣防疫為優先為考量，目前建置的間質幹細胞庫足以供應130萬人使用，只要有醫療需求並符合各國規範，隨時都能成為臺灣繼口罩之後、輸出海外的醫療資源，及時救援不成問題。此外，訊聯近期取得化妝品製造 GMP 查廠認證，預計將為成長增添動能；在細胞委託研究/製造的業務方面，訊聯連續兩年獲利，目前繼美國藥廠委託之後，訊聯近期也有歐洲藥廠洽詢。