企業防疫好幫手 圓展視訊會議確保安全不斷線

文／魏益權

因應新冠肺炎導致許多企業採取遠距作業，但是重要會議還是要在公司做視訊會議，因此圓展科技（3669）日前推出全新USB雲端視訊會議協作解決方案，免去面對面客戶拜訪、頻繁商務出差與舟車勞頓辛勞，提供商務工作者方便且安全的溝通新選擇，二月開始需求成長五成。全新AVer CAM520 Pro視訊會議攝影機與AVer VC520 Pro視訊會議系統都配備18倍變焦鏡頭，VC520 Pro更配備高品質免持電話揚聲器，透過串接收音範圍可達45英尺，即使與會者身處世界二端，也能享有緊密協作的親切感，讓商務溝通輕鬆又安全。該公司因MIT所以目前供貨無虞。

圓展科技因視訊產生出的效果名列前茅，而AVer CAM520Pro高度相容於各種雲端視訊軟體，並取得國際知名視訊軟體ZOOM認證。透過18倍變焦鏡頭、Full HD 1080p高清解析度搭配60fps高畫質影像，使用者能專注於更複雜的細節；適合作為向遠端濳在客戶展示最新產品，或是與世界各地的團隊成員進行腦力激盪。此外，採用Sony超高感度True WDR感光器，能精準控制曝光值，即使在非專為視訊會議設計的房間內，甚至在惡劣的照明條件下仍然能提供穩定且清晰的影像。CAM520 Pro也內建SmartFrame智能自動對焦框選功能，能掃描偵測人像，並根據情境變化自動平移、對焦及調整為理想的視野範圍；適用於攝影機已架設好開始進行會議時，晚到的與會者陸續抵達，SmartFrame就能自動調整將所有人納入會議畫面中。

AVer VC520 Pro除了擁有與AVer CAM520 Pro相同的18倍變焦鏡頭、True WDR和SmartFrame功能外，更額外提供可擴充的喇叭揚聲器。標準配備一個喇叭揚聲器可清晰接收15英尺內的聲音，透過額外再串接二個喇叭揚聲器，可將收音範圍擴大到45英尺，滿足最大會議室的音效需求；使用者更可加裝360°全向型麥克風讓收音更清晰。

此外，直覺式的觸控面板讓使用者能夠輕鬆、迅速調節音量或開啟消除回音功能，確保在遠程合作的兩方都能清楚地聽到會議中的一字一句，進行有效率、高生產力的互動協作。AVer CAM520 Pro和AVer VC520 Pro操作方便，使用者只要透過任何裝置上的網路瀏覽器就能從遠端更新設定及控制攝影機左右平移、傾斜角度和視窗縮放。此外，還可透過 H.264 RTSP/RTMP進行網路直播，使用者能在Facebook及YouTube平台進行直播，有效觸及潛在客戶。圓展科技致力於視訊會議與簡報教育產品創新，屢獲國內外大獎肯定，為客戶提供智慧化、直覺式及永續發展的互動協作新體驗。https://tw.communication.aver.com/lines/usb-videoconferencing