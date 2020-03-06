五萬坪台南小城別墅社區  打造現代桃花源       

全國第一座綠建築社區 空氣品質檢測報告住的健康

家，是每個人溫暖的避風港，打造出一個理想的住宅是每個人一生奮鬥的目標。在台南麻豆有一個社區『台南小城』整體規劃充滿了休閒度假的氛圍，讓回家的感覺真的很幸福。

一般大地坪別墅都傾向設計成雙併或獨棟，而台南小城為什麼呈現案子會用「連棟」的手法來設計，首先大型的別墅社區在市區是根本不可能的產品，從麻豆交流道下大概只聽2首歌的時間就能到達台南小城，就交通而言算是非常便利。

客戶購買的原因大概有三個，第一、被這裡優美的環境所吸引，台灣已進入高齡化社會，退休人口愈來愈多，別墅社區的需求，可以徹底讓兩代、三代舒服放鬆的過生活，回到家就像到了一個度假中心﹔來這裏會有一種山窮水盡疑無路柳暗花明又一村那種世外桃源的感覺。 第二、在二樓半大地坪別墅設計施工和材料上是建商堅持的品質要做的很不一樣別墅型建案。第三、就是價位，地坪58坪面寬9米半的別墅成交價格還不到1600萬，在其他地區大概只能買到小透天，所以性價比很高，購買的對象大部分是50歲以上的企業主平常用來度假等退休後在這裡養老，還有部分是南科的高管，因為這裡離南科不到20分鐘車程交通便利。在看六都房地產價位，尤其台北房價已經是高不可攀，台南的房價就顯的相對親民，在地人能擁有這樣建案是很幸福，而更吸引北部人的理財規劃會選擇異地退休也是很好的選擇，讓自己的老年生活可以過的很清幽自在。

全球都籠罩在新型冠狀病毒的陰影之下，衝擊全世界的經濟，當然同時也影響到台灣，民眾對於社區活動在台灣房地產景氣有人是看壞，2019台南小城建案得到「建築金質獎全國別墅類」的首獎，達博迎國際開發有限公司董事長黃希成卻持不一樣的看法，人們因為對未來雖有不可知的恐懼，但新型冠狀病毒讓消費者對別墅產品反而是情有獨鍾，要打造一個美好的家，需要建商的良心跟品味，究竟將來房地產的走勢將會如何? 精彩內容請鎖定東森財經新聞台57 頻道109年03 月8日AM09:55-10:25遇見大人物節目播出。