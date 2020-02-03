2020「證基會GoProS培訓計畫」即日起開始報名!!!

2020「證基會GoProS培訓計畫」(以下簡稱本培訓計畫)為金融主管機關所指導辦理的國際化人才專案課程，截至108年共辦理22屆，累計培訓1,742位專才，歷屆皆邀請金管會高階主管擔任班主任。

本培訓計畫依據108年9月3日金管會公布「109年施政計畫之施政目標及策略」及108年3月28日行政院核定之「109年度施政方針」為主軸，並參酌訪談金融業者之建議及前屆學員回饋之意見設計課程內容。本屆規劃「創新金融科技實務模組」及「趨勢產業前景分析模組」二大專業模組課程，兩模組課程(各75小時)均包括共同主題與個別主題，共同主題採合班授課，個別主題則採分班教學。

共同課程〜主題包括全球經濟現況、政府政策走勢及金融產業發展趨勢等，並規劃辦理國際研討會，以強化訓練國際化能力。專業模組課程〜「創新金融科技實務模組」：最新金融科技之實務應用及風險管理。主題內容：區塊鏈、大數據、虛擬貨幣、深度學習、資料探勘之應用、行動支付以及純網銀等最新金融科技實務應用課程。「趨勢產業前景分析模組」：新創重點產業之分析、財務規劃及評價與風險評估。主題內容：智慧機械、綠色金融、文化創意、新農業、半導體及太陽能等產業之分析及評價與案例解析。

上課時間：預計於今年度3月24日辦理開訓，課程期間為4月上旬至5月下旬，每星期二、四(晚上)及星期六(全天)上課﹙每週上課時數12小時﹚。上課地點：證基會教室(台北市南海路3號4樓)。報名日期：即日起至3月8日止。

凡從事證券、期貨、投信顧相關工作或未來即將從事相關工作者，可獲「財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會國際化發展基金」補助30%費用，有關本培訓計畫詳細資訊及報名網頁如下：http://www.sfi.org.tw/news/news-2/3106。