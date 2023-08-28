葉凌棋｜萬物齊漲 這類資產成抗通膨首選

「萬物齊漲」一詞，可能已成為當前民眾對於物價最直接的感受了，而造成萬物齊漲的主要原因，絕大部分可歸因於近期以來明顯的通貨膨脹。

通貨膨脹的產生有兩個面向，一是國際貨幣政策的影響，二是來自於成本的增加。自從「信用本位制」成為國際主流的貨幣制度之後，貨幣政策就成為各國調控經濟景氣的工具之一。2020年開始，新冠肺炎疫情席捲全球，各國紛紛採取「量化寬鬆政策」使大量熱錢湧入市場，企圖刺激經濟。量化寬鬆政策雖然使各國的經濟維持一定的水準，但是市場上的大量熱錢，卻也加劇通貨膨脹的現象。

通貨膨脹的另外一個面向則是來自於成本的增加。首先，過去因全球化帶來的低廉生產價格優勢，在疫情與地緣政治緊張下，產生逆全球化現象，導致製造成本大增，也導致終端產品價格上漲，進而推升通貨膨脹。例如隨著世界各國對環保的重視，推動「淨零排放」目標，也逐步將碳排放納入企業的生產成本中。這種「外部成本內部化」將推升成本，產生所謂「綠色通膨」。

從上述兩個面向來看，未來全球景氣疲軟時，「量化寬鬆政策」恐怕已成各國面對景氣疲軟時的「常備」工具了；另外，中美關係緊張、以及碳權交易上路，也導致成本增加，顯然通貨膨脹在短期內不會停止，更有「常態化」的現象。

面對通膨常態化的世界，如何對抗通膨將成為顯學，也是最迫切的事項之一。幾項常見的抗通膨資產：股票、黃金、不動產各有優劣，值得投資人根據自身狀況審慎佈署。而筆者長期觀察不動產市場，發現不動產在近幾年來的通膨環境下，展現了相當傑出的抗通膨效果。

我們先從2020年開始看起。2019年底新冠疫情爆發，並於2020年初於全球大流行。為了刺激因疫情造成的經濟衰退，美國聯準會於2020年3月15日宣布量化寬鬆政策，隨後美股旋即反彈回升，台股也從當時的9千點一路衝上1萬8千點的歷史新高。但是台灣的消費者物價指數（CPI），也從2020年5月的低點一路向上，並在2021年4月衝破2%，隨後有22個月高於2%的通膨警戒線。為因應通膨壓力，國內央行自2022年3月開始升息，截至今年3月總共升息3碼，才將CPI壓回2%以內，但是市場上通膨壓力仍在。

但在相同期間內，台灣的房地產表現如何呢？隨著全球的量化寬鬆政策，台灣房地產也隨之大漲。根據永慶房產集團的數據，比較2019至2022年間，七大都會區除台北新北大約20%的漲幅外，桃園以南五大都會區漲幅均超過四成，新竹縣市漲幅更逾六成之多。當通膨壓力漸大時，央行自2022年至2023年逐步升息抑制通膨，將CPI壓到2%以下。但是在相同期間內，永慶房產集團的數據呈現，台灣七都房地產仍有2.3%至11.5%之間單價漲幅，顯示其優秀的抗通膨能力。

隨著通貨膨脹的常態化，民眾對於自身資產的配置更應該妥善布局，才能避免辛苦賺來的血汗錢被通膨吃掉。而不動產其穩健的抗通膨能力，值得民眾依照自身需求審慎配置，以對抗恐將常態化的通膨風險。

葉凌棋

◎現職

永慶房產集團業務總經理

◎經歷

永慶房產事業群總經理

法人投資服務團隊總經理

永慶建設及代銷總經理

◎學歷

政治大學地政系

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