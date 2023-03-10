穆椿松｜補貼只治標？2方式解決買房問題

最近內閣改組後，新的內政部長林右昌射出三支箭，其中有對購屋者利息的補貼，來談談這項補貼跟房屋市場的關係，當然這部份有人贊成，也有人反對，購屋者利息的補貼達55萬戶，一戶三萬元，雙北的貸款限850萬元以下，其他地區限700萬元以下。

理論上，這些購屋者買房時會先衡量目前的房貸是否能負擔，補助當然有所幫忙，但是一次三萬元，一次55萬戶，高達165億元，總金額相當龐大，這種一次性的補貼，事實上對解決住宅的問題來說十分有限，對整體政策的推動，穆老師認為效果不太好。

台灣的房價固然不低，尤其大都會區，但是不至於人人都買不起的地步，台灣的國民所得目前每人每年有3.3萬美元以上，收入在中位數以上的民眾，可以經過數年至十年的儲蓄累積自備款，應可自行購屋。但是若用補貼的方式，一次花很多錢，對治本是非常有限。

台灣的住宅政策，穆老師認為，收入在中位數以上應該鼓勵民眾自行購屋，房子依實際需求來選擇並選擇能負擔的房貸；而收入在中位數以下，固然在都會區買房有很大的困難，但有兩個方法可以解決，第一個方法，努力蓋「社會住宅」，以出租的方式來解決住的基本需求。目前社會住宅的政策以出租三年為限，必要時可再延長三年，讓剛入社會的年輕人先有立足之地，政府以便宜的租金，讓年輕朋友增加儲蓄，六年後自己出去買房子。

第二個方法，努力蓋「合宜住宅」，簡單說低價到可以買得起的房子。事實上，台灣有許多單位在推廣「可負擔的住宅」，政府應該用重劃、獎勵容積、或是區段徵收的方式，用土地較便宜的價格提供給開發商，請他們以「可負擔的價格」出售給民眾。

例如台中就有幾個成功的案例，以每坪12萬至13萬元，出售給勞工朋友幸福成家，當然，這類的房子需要十年才可以轉售，這也是很好的政策；台北與新北也有這類的合宜住宅，政府若多推廣「可負擔的合宜住宅」及「社會住宅」，加上民間若有大基地的開發，政府以獎勵的方式補貼部分容積的量，就可以解決。

住宅政策還請政府靜下心來，用一次性補貼的方式治標不治本，對解決問題恐愈行愈遠，把錢、精力集中起來，與民間團體一同研發可行的「社會住宅」及「可負擔的合宜住宅」，才能長治久安！