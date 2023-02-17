穆椿松｜買房抗通膨？從GDP見端倪

為何房地產是抗通膨、保值性較高的產品？而且經過幾十年來是可以印證的，來談房地產保值之前，穆老師想先跟大家談談GDP！

GDP在目前世界經濟架構之下，是因為人類的慾望及需求不斷的增加，因此有不少的科學家、發明家不斷的發明新產品，來滿足人類的需求及慾望，生產部門生產各式各樣的產品到市場銷售，產生了世界貿易，使得全世界的GDP每年都有所成長，經年累月的成長下，讓全世界的財富不斷地增加，人類的財富也在這幾十年內持續往上累積。

人類財富的增加，也使得我們生活中的用品，會隨著GDP的成長而成長，尤其是實質的產品增加的速度會更快，例如房地產、重金屬、黃金等，這類產品的保值性會較高，因為生產是稀有性的或是等比級速的生長，不像GDP成長是幾何性的。

我舉一個真實案例，民國57年，穆老師高中畢業考取大學時，在收音機及電視機上知道台灣的GDP突破年人均所得1,000美元，當時大幅報導會使經濟成長加快，我還聽不懂。那時，我大哥準備在新店買房，一戶30坪的五樓公寓，建材設備普通，一戶約10萬元，這類的房子以現在的行情房價約1,200萬元。

2022年台灣的GDP個人所得約3.3萬美元，可以看出近60年來，房價的成長是120倍，所得的成長是33倍，長時間觀察所得成長的速度，比房價成長的速度來得慢，這也是大部份的人會相信房地產上漲的速度，會大於所得上漲的速度。因此，這幾十年來景氣的起起伏伏，有時房地產也有爛尾樓的狀況，可是經過幾十年後，也會因為房價的上漲而讓這些呆帳迎刃而解。

房地產的上漲原因很多，各國的政府對於都市的發展是有計畫性的規劃，並不是無限制的擴充，土地的取得是有範圍的，在有限的範圍內多開發一塊地，就少一塊地，因此，房地產的稀有性及獨特性就會高一些，因為實質的東西要再生產不容易，保值性就會相對高。

所以，從長遠的角度來看，房地產上漲的速度，會比GDP上漲的速度更高，因此，給需要買房子的人建議，只要大方向是符合你需求的房子，可不必太計較一些小問題，未來您的房子也會走向增值、抗通膨的基本能力。