穆椿松｜升升不息 2023房市代表字：慎

歲末年終，很多地方都在談論房市2022年的回顧、2023年的展望，2022年的回顧，房地產界以「升」字做代表，從土地的價格、營建的價格、售價的價格、央行的利率都是上升，對購屋者來說，房子的負擔也上升了。2022上半年的房價及造價都在急速上升，下半年漸漸進入高原期，到了第四季之後，房地產市場的活絡性較為冷清。

對於2023年大家有很多的推測，台中市不動產開發公會的理監事們，對於2023年的代表字選擇是「慎」，房地產漸漸走向謹慎的經營，因為房價已漸漸進入高原期，且購屋的熱絡性較回歸理性與平淡。但是，房價是否就會平穩？下跌？或仍有上漲的空間？一般而言，進入高原期後，房價會開始盤整一段時間，簡單來說，有些區域會補漲一些，有些漲過頭的會下修。

穆老師對2023年房市的看法是「量縮、價平」，原因是政府在2023年1月份將通過平均地權條例，使得預售屋不得轉售、私法人購屋需要核備，對於投機客有不小的嚇阻。目前房地產市場的購屋者，投機客約占60％，自住客約占40％；其中，投機客又分為兩種，第一種是短線進出買賣的投機客約佔35％，將會在2023年退場；第二種是中長期5至10年的置產客約佔25％，所以2023年房屋市場的量將會是原來的65％，短期來看，市場會比較清淡且成交的速度略慢。

但是，從供給面來看，央行在兩年前就實施「選擇性信用管制」，對不動產業的貸款有所限制，購地的自備款需加倍，使得購買土地的量是原本的1/2，推案量會漸漸減少。所以，2023年房地產市場的量會萎縮至去年的2/3，價格部份則進入盤整，總平均數而言，會進入平穩的階段，觀看2023年的市場是呈現「量縮、價平」，對房地產業者要謹慎經營，對購屋者而言，則有充分的時間可以好好選擇適合自己的房子