穆椿松｜現在是買房的好時機嗎？

10月份的時候，台中房地產市場有一間外地的代銷公司，宣布兩個個案，第一個在大連路接近四期與14期交界處的個案，第二個在台灣大道市政府對面的個案，售價每坪降3萬，已售出客戶扣除3萬退款，造成社會上許多小波動，認為房地產是否到了降價的現象！？

經過一個月的沉澱，並沒有其他個案跟進，經查原因是，該代銷公司對於承銷個案，經常用高於市價的方式去爭取個案的銷售權，因此爭來的部分都是高於半年前的行情，依當地的情況，有無降價都還是比行情高，所以銷售成績亦不理想。

大家也開始討論房地產是否漸漸進入高原期，因房價高，所以成交速度較慢，那是否就會有房價下跌的可能性呢？若預售屋已賣5至7成，剩餘的部分降價，那如何對先前的客戶交代呢？因此，降價談何容易，也只可能在新的預售案推出前執行。

事實上，談降價出售的情況在台中市場或台中預售較熱烈的市場，是不存在的，目前在市面上主力銷售的各公司，大多都是有品牌的大公司，在手個案都有3至5個，倘若單一個案降價是否會影響其他的個案？這對各大建設公司都是非常慎重的考量。

加上工程照價的部分，原物料及工資上漲的情況，構成整體造價漲了50％左右，近半年，因原物料略有下跌，如鋼筋，在起漲點前是15,000元/噸，曾漲到25,000元/噸，現行情21,500元/噸，雖然有小波度回檔，但鋼筋的加工、運輸及其他費用，還是上漲，如水電的工程，水電的工資及工班出工率，還是很密集，每坪從17,000元漲到26,000元，目前也沒有任何下降的跡象，還是維持在高原期的情況，房價的部份亦同，尤其若推案的都是大公司，那降價的可能性接近於零，因此，房地產市場降價求售的機會不高。

況且，在2026年元月，歐盟開始實施碳稅，台灣預計會在2023年至2024年後，要求上市櫃公司實行碳足跡追蹤，以及碳稅的準備，以此推動下去，將可能會造成營建成本另一波上漲！依穆老師來看，市場要降價求售，相對更不容易，因此有購屋需求的朋友，目前也可依需求找尋適當的產品，也不失為是一個理想的時間。