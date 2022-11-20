穆椿松｜不可不知的新竹房產大小事

談談新竹縣市的房地產市場，目前新竹市的人口約45萬人，新竹縣的人口約58萬人，新竹縣市人口最集中的是新竹市及竹北市，這區域每年推出的新建案約800-900億元，約等於台南市180萬人口的推出案量。

提到房地產，便會將新竹縣市視為一都，竹科總容納就業人口約16萬人，其中1萬人為外籍勞工，15萬人為本籍勞工，工作年限一般約25年，而對房屋需求量每年都要有6,000戶的可能性，已與台南市差不多。

近10年來，竹科的各家公司獲利情況皆良好，員工的待遇及獎金都非常豐厚，因此購物的能力高，依數據顯示，若以里來計算人均收入，前10名約有6名都在新竹縣市，另也重視休閒活動及孩子的生長環境。

竹科人的購屋習慣，進入竹科五年左右會購入第一間房，坪數較小；幾年後，依生活上所需再換成大坪數，也因為有不斷的科技新貴進入，加上收入豐厚，所以新竹市場人口固然只有102萬左右，但產能卻與台南市產量非常接近。

新竹市與竹北市，在這20多年的努力開發下，土地的供應漸漸不足，新竹市固然有擴大都市計畫，但新增的住宅區或商業區並不足夠；竹北市固然有4-5個大重劃區，但因這20年來的房屋供給量大，土地消耗極快，近2年在新竹市與竹北市要找到適當的土地越來越難，因此地價漲的較快，再加上近3年缺工缺料的關係，造價漲的非常快，故大新竹地區近5年的房價漲幅大，因此有不少竹科人惋惜。

這類的訊息越多，更會促進買氣，這也顯現與台北市區市場相似，都是土地供給不足，只要有完整的土地推案，便很容易去化掉，因此房價漲得更快。

近期，大新竹地區已漸漸走向房價高原期，由此看來，新竹的下一波房地產市場可能會比照台北市，走向外溢的現象，目前新竹市與竹北市以外的衛星城市，往東-竹東，往南-頭份、竹南，往北-新豐、新埔，核心地區房價過高的區域，便會漸漸外溢到較合理價位的區域，如上述所提地區，都有可能變成外溢效應的城市，以上所述為新竹市場概況，供參考。