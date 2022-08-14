穆椿松｜高房價時代挑好房 購屋要看這2點

這兩年房地產的上漲，漸漸接近到一個高峰，這兩年因為資金寬鬆、台商回流、台灣出口暢旺、及台積電擴廠等，使得台灣面臨缺工、缺料，導致造價快速成長、及土地上漲的因素，讓房市似乎上漲得太快了！但是，經過這兩年的階段，漸漸進入高原期的階段，後面將有一段平穩的路。

政府，當然也聽到老百姓的聲音，有四個力量阻止房市的上漲，第一，中央銀行的「選擇性信用管制」，控制建商買地的資金，希望自有資金高，貸款的成數降低，使建商買地的成本增加一倍，原本可以買四塊地變成買兩塊地，可以買兩塊地變成只能買一塊地；第二，財政部「房地合一稅2.0版」，對於兩年內買賣課以45％的重稅，阻止短期炒作的現象。

第三，內政部實施「實價登錄2.0版」，實價登錄清晰化，預售的市場也完全透明，另外，對紅單炒作及預售屋的轉售都課房地合一稅2.0版；第四，金管會也經常查核銀行，是否遵照中央銀行的指示來辦理，對「選擇性信用管制」相當嚴格，這個現象影響房地產的市場，有規模或者有信用的公司，影響較小，只是推案的速度減慢而已。但是，規模比較小，或者資金不足的公司，有推案量急速下降的現象。

因此，在購屋市場方面，穆老師要提醒大家，有些公司可能因為這些因素，無法在市場上繼續經營，買房子是要住5年、10年、20年、甚至是更長久的資產，所以，未來不管是建商的售後服務、跟社區的互動也好，建商的信譽對您的資產價值是相對的；倘若，建商不見了，未來轉售的效果也會較差。

在這個稍微變動、政府打房嚴厲、市場產生變化的過程中，穆老師要提醒消費大眾，如果，真的有買房的需求，選擇符合您所需的房子之外，可以選擇有信用度或售後服務能力好的建商，畢竟房子不是住1-2年而已，是要住中長期的，5年、10年、甚至20年以上，選擇有信譽的品牌、售服好的建商，就如同可以長期配合的最佳夥伴！

文／新業建設名譽董事長穆椿松

>>訂閱房市電子報，房市消息不漏接