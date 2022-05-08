穆椿松｜打房 對建商、購屋客影響的重大關鍵

從今年過完年後，建築業在土地買賣市場上，突然間大大的降溫，土地成交案件近兩個多月以來，比去年同期減少到只剩下20％，代表央行的選擇性信用管制，在建商購買土地融資的限制上，是有效的！

對建商來說，規模稍大的建商，大部分都有庫存的土地；規模較小的建商，很難以五成的土融且銀行保留一成需等開工後才能撥款，表示只有四成的土地融資，讓小建商買土地是更加困難，央行實施的管制，對土地交易的抑制已有明顯的效果，地價在今年第一季看來沒有任何的成長，購地需求減少、固定的供給也無法提升價格。

在購屋者部分，央行的選擇性信用管制，對短期靠房屋買賣獲利的投機客有很大的影響，原來市場投資客約有五成，目前市場上只有約25％的投資客，這些投資客都有實力放個5-10年、或提供給小孩長大使用，加上內政部即將實施「平均地權條例」的修正，禁止預售屋中途買賣換約的限制，讓短期靠交易獲利的市場明顯降低。

有些朋友來詢問穆老師，那房價是否會下跌？關於這點，穆老師覺得，土地價格不上漲、或投機客購屋意願降低，只會讓房價上漲的趨勢緩和或不漲，房價要下跌，以目前的主客觀條件來看，似乎不容易！

第一，土地的價格是否下跌？土地的上漲，經過前兩年的一波漲幅已進入高原期，下跌不容易，且地主的土地不只有一塊，不會急迫的拋售到市場；第二，影響房價的因素除了土地成本，另一個是造價成本，全世界的通膨未消失、原物料的供應也未順暢、加上工資的上漲，到目前為止看不見造價的平穩。

中央打炒房經過一年半的努力已然奏效，一是土地的哄抬已漸漸趨緩，二是投資客的不正常買賣減少許多，現在的投資客都要持有五年以上，也就是一般房屋買賣的正常形式，房屋市場將走向健康的機制。房價變動最主要的因素來自於造價，若下半年烏俄戰爭結束、貨暢其流，造價才會漸漸平穩，房價也才可維持一段時間的平穩，若此時你是有購屋需求的人，穆老師認為，現在的時機不妨好好把握！

文／新業建設名譽董事長穆椿松

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