葉凌棋｜2021預售屋4大優勢 預售交易夯

根據實價登錄預售屋交易資料統計，2021年預售屋市場呈現「價量齊揚」格局，全年交易件數近9.4萬件，比2020年的6.9萬件成長近35%，總銷金額突破1.2兆元，成長幅度達49%，將近五成，顯示2021年預售屋交易相當熱絡。

首先，我們要先來談談什麼是預售屋。預售屋制度在台灣已有50餘年的歷史。在1960年代，台灣經濟快速成長，人口大量往都市移動，住宅需求高漲。但是當時的資金取得不易，建商和代銷業者遂衍生出「預售屋制度」：建商在取得建照執照後，不論建案是否已動工，即可開始銷售，因此，預售屋是類似「期貨」的概念，賣的是未來價格，民眾可以較低廉的總價、分階段付款購入房屋，財務負擔較小；而建商也可以減輕自身的資金壓力，並靈活運用資金，堪稱是雙贏局面，預售屋制度也因此蓬勃起來。

筆者認為，預售屋之所以能夠歷久不衰的原因，應該可以歸納為以下四大優勢。第一，低自備款。對於一般民眾而言，購屋通常就是人生最大筆金額的消費，雖然可以向銀行貸款，但仍有成數的限制，因此，自備款就是一個不容易跨越的購屋門檻，通常預售屋前期「訂簽開」的費用約占總價的10％左右，所謂「訂簽開」就是指訂金、簽約與開工三個時間點須繳納款項，相較於成屋須立即繳納二至三成自備款來說，相當具吸引力。第二，則是按照工程進度分階段付款，付款相對輕鬆；第三，則是屋況全新，不用擔心建材、管線老舊等結構安全問題，且房屋樓層與房型、格局的選擇較多，此外，還有第四個優點，就是可以客變，對於室內格局或是建材、管線等配置可以進行修改，更能符合民眾實際的需求，以上4大優勢就是讓預售屋受到民眾青睞的主因。

我們也從對消費者的調查中得到印證，根據永慶房產集團2022第二季的房產趨勢調查結果顯示，預售屋產品的低自備款、全新屋況等特色，獲得許多消費者的青睞，顯示預售屋對購屋民眾仍有吸引力。其中，有37%消費者認為低自備款，資金壓力小，還有32%消費者認為屋況全新，不用擔心建材、管線老舊問題。筆者說明，由於購買預售屋前期資金壓力小、屋況新，吸引不少資金相對緊絀的首購族群，購屋優先選擇預售屋。

不過，預售屋低自備款、付款輕鬆的優勢，卻也引來不少投機客的覬覦，近二年預售屋炒作歪風再起，幸好政府超前部署，積極推出新政策來遏止，針對預售屋交易市場陸續提出管制措施，都是希望預售屋交易回歸到自住、長期置產用途，杜絕投機炒作的空間，保障全民居住的權益。

綜上所述，預售屋低自備款、付款輕鬆、屋況新、可客變等優勢難以取代，仍是民眾購屋時的選項之一，市場需求仍在，只要去除投機炒作的因子，相信未來預售屋市場將能朝穩定健康的方向發展。

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