穆椿松｜店面型態大轉彎？關鍵三點！

今天，穆老師想跟大家聊聊店面。

在3、40年前，一戶五樓公寓的住宅總價約70至80萬元，店舖的行情約180萬至200萬元，當時，店鋪在市場上很搶手！以一間店面200萬元來說，每月營業額若有1/10，就是20萬元一個月，獲利15％，一個月賺3萬元，這樣的收入，在當時來說算是很不錯了。

不過，隨著經濟的成長，店面的價格也節節上升，住宅每戶從70至80萬元不斷上漲，店面也隨著200萬、500萬、600萬、700萬漲至1,000萬元！當店鋪超過1,000萬元以後，生意就不見得好做了，因為每月營業額的1/10要100萬元，獲利15％要賺15萬元，相對困難性也高，這也開始影響店鋪的型式。

原本常見的透天店鋪，寬度4米多且樓層1至2F；至於大樓下的店面，寬度為4米半的兩樓層或1樓+夾層。但是，隨著大環境的改變，經營的型態也漸漸轉變，例如新的店面有各種型式的連鎖賣場、星巴克、路易莎等等，他們喜歡的店面寬度要大、寬敞又舒適、一樓為主。

所以，現今的店面型式分為兩種，第一種是寬度在傳統的4米至4米半的1至2樓；第二種是寬度在7米以上，深度由原來的8至9米增加為12米、純一樓。舉例來說，連鎖超商7-11、規模大的飲食店、或是品質高的賣場，都提出面寬加大，這類的產品已漸漸被社會接受，當店面價格愈來愈高，甚至超過2,000萬元，這類型的店面接受度也愈來愈高。因為寬敞的店面、有深度的容量，才容易使營業額達到100萬元以上、甚至更多。

相對地，早期傳統寬度4米半、樓層1至2樓的店面，漸漸不太好使用。以台中來說，在15米至20米的道路上，多是店鋪式的透天，但是70％至80％卻不容易開店、且住家跟店面混在一起，市場接受度也不高。

現今店面趨勢的轉變，新的改變也帶給店面的價值更高。未來，如果需要買店面的話，可以選擇新式的店面，面寬加大、深度加大且純一樓，更能創造出店面的高度價值並吻合市場趨勢，以上是穆老師提供的小小建議。

文／新業建設名譽董事長穆椿松

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