從EPS到ESG＋是企業走向永續經營的門票

「聯合國氣候變化綱要公約」第26屆締約方會議（COP26），11月在英國城市格拉斯哥舉辦，檢討減碳計畫，而台灣跟隨國際標準，制定了2050年達到淨零碳排目標，為地球永續發展盡一份心力

如果全球氣溫升高2度C，不僅台灣的海岸線將會淹沒，台灣的整體形狀也會從番薯變成香蕉、墾丁的珊瑚礁逐漸白化，而加拿大的楓葉恐怕也會絕跡、北極熊生活的海冰不斷消融減少，這些種種的現象，更提醒我們現在必須要採取更積極的行動，不能再等了。

近年各產業的龍頭企業，都在關心永續經營的議題！2005年時，聯合國大會提出了「ESG」，也就是「環境永續」、「社會需要」和「優化企業治理」，套用在房仲業，就是在「土地、建物」與「人」之間的「服務」形成，土地和建物就是環境（E），與我們接觸的人就是社會（S），而我們的角色就是透過治理（G），加入一股力量，PLUS（+），讓E、S和G之間，形成更好的良性循環。

減碳減廢、減少能源消耗，是啟動環境保護的第一步，而「ESG+」是更積極的方式，「這是一個吹響行動的號角」，立刻就可以行動，而且結合越多人的力量，才能為這片土地不斷的加上更多的更好。

第一階段 「環境」 第二階段 「環境與人」

身為房地產業的一份子，我們更積極種樹減碳！我們在苗栗大湖有一座25公頃的林場，種植、維護、管理一萬棵樹，一棵樹可以提供一家四口50年的氧氣，同時也增加了水源涵養、抵銷汽車碳排放量，增加了植被復育，讓地球降溫等，未來的每十年，就要為台灣增加一萬棵樹，啟動「十年種樹計畫」。

第一階段的植樹，思考的核心是「環境」；第二階段，則要提升到「環境與人」，環境（E）在新竹關西推出亞洲健康智慧園區，是一個PM2.5空氣品質符合WHO健康生活標準的地方，建地高達6,000多坪，規劃60%以上的面積來種樹，打造3600坪的療癒園林，讓園區的住戶彷彿住在森林裡，營造出一種樹與人共生的生活方式，就如歐洲「綠色首都」計畫的宣言所述，人類有權利住在健康的空氣與環境中。

我們更進一步參考了美國、歐洲、日本的案例，以及考量高齡消費者的在地需求，透過團隊努力規劃，我們創造了一個台灣第一座結合溫泉渡假、醫療照護與交通便利的健康園區，這也是結合社會（S）的表現。

企業跨領域的整合能力

為台灣即將邁入高齡的消費者，提供了一個不同的生活型態，讓居住者越來越健康。我們將房仲專業的放大，透過累積了將近 40 年的房屋銷售大數據，專業分析消費者偏好的演進，高齡化生活的供需缺口，和關鍵需求，達到治理（G）的目標。這同時也是有能力超越房仲本業，跨領域的整合與創新，結合了建築專業、休閒產業、長照事業、生活事業、護理專業等等，我想這可以讓同仁充分感受到，企業掌握趨勢與跨領域的整合能力。

從EPS到ESG＋，對一個深耕台灣的企業來說，ESG不是一張放在桌上等待請款的發票，而是企業走向永續經營的門票！

彭培業 ◎現職

台灣房屋集團首席總經理 ◎著作

《起飛！台灣房地產趨勢報告》

《買屋賣屋LOHAS—買屋賺錢的50個成功觀念》

《買對房子買進千萬人生》

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