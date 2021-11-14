顏炳立｜自用型消費者 絕佳買點到了？

在第3季，因股市多轉弱，加上通膨壓力，市場資金開始轉進房市。於是才進入第4季，就見大量推案及史上最強促銷，房市一片火熱。而在缺工、缺料使建材與工資雙漲下，建商若愈早賣、愈早完銷，就愈能緩解成本壓力。雖然這也讓建商有充分理由調漲房價，但因案量大、選擇性多，買方卻有限，恐怕討不到便宜。

再者，眼見房市將起炒作風，政府針對一般人買第2房以上取消寬限期、降低貸款成數等手段調控，此影響會逐漸反映在預售市場的買盤上，再加上剛上路的房地合一2.0稅制，難以吸引閒置資金做短期配置，所以一旦剛性需求結束，熱度就退了，市場只會是個案表現；因而要提醒自用型消費者，房子夠住就好，不要多買置產。

最近就有一例，一位台北投資客，12年前在台中市七期以3,300萬元買下115坪含2個坡平車位的全新毛胚屋，最近因有題材帶動，好不容易賣到3,500萬元。扣除2個車位400萬元及坪數，剩下95坪，等於每坪成交32.63萬元，不但破七期最低價，若再計入12年逾300多萬元管理費和利息，等於小賠出場。12年，賣方也等到花兒都謝了！另一例在台北市蛋黃區，90幾坪、5年新，竟帶了5個機械車位，開1億3,000萬元，結果一賣就是5年。這證明了好產品自然會有自用型買進，但單價、總價、產品、地段不對，一樣會被唾棄。

預售市場因付款條件輕鬆，疫情下自用型買盤的熱度，讓發展商大量追逐土地，又推升成本上揚，使房價短期難以回頭，故自用型的確需加緊腳步，否則也會等到花兒也謝了！買氣是熱的，加上建商有理由調漲價格，預期未來幾年房市漲勢確立，買房自住或保值避險會成為主流，是個不會寂寞的市場。土地是不動產市場的靈魂，靈魂不死，房市就樂觀；而價格又是買氣的靈魂，房貸利率低就是房市的春藥，活躍的靈魂加上春藥，房價要跌在這2、3年看起來是困難的。此波房價是被自用型買上去的，「悲觀看不到買點，恐懼找不到機會」，擁有目前史上最優惠的金融條件，對自用型或投資型購買者都是絕佳的買點，不要等到花兒都謝了！

授權轉載自Smart 2021年11月號。作者/顏炳立 香港商戴德梁行不動產投資顧問有限公司台灣分公司董事總經理

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